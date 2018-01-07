"Капитан" вырвал победу у "Крыльев Советов"

"Капитан" на своем льду обыграл "Крылья Советов" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Егор Постнов.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Крылья Советов" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Дмитричев - 10 (Копылов), 0:36 - 1:0. Семыкин - 7 (Тютчев), 33:00 - 1:1. Каптелин - 7 (мен., Михасенок), 37:28 - 2:1. Кашафетдинов - 2 (Улогов), 42:24 - 2:2. Улогов - 4 (Хоба), 45:37 - 2:3. Афанасов - 4 (бол., Рыженьков), 58:29 - 3:3. Постнов - 10, 61:54 - 3:4.

Вратари: Кадочников (58:14 - 58:29) - Ахметов.

Судьи: Клочков, Назаров.

7 января. Москва. УДС "Крылья Советов".