19:45 13 февраля | Хоккей — МХЛ

"Капитан" потерпел восьмое поражение подряд, проиграв "Русским витязям"

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В матче регулярного чемпионата МХЛ "Русские витязи" на выезде одержали победу над "Капитаном" со счетом 2:1.

Это поражение стало для хозяев восьмым кряду.

"Русские витязи" занимают 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, "Капитан" - 17-е.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Русские витязи" (Чехов) - "Капитан" (Ступино) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Горохов - 11 (Моисеев), 19:07 - 1:0. Русаков - 5 (Казаков, Капкин), 36:50 - 1:1. Верба - 15 (Горохов, Моисеев), 45:25 - 2:1.

Вратари: Доненко - Кочетков (59:34 - 59:44).

Судьи: Клочков, Назаров.

13 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

Турнирная таблица МХЛ

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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d6y954bgyxri

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:14

садко

Название команды не соответствует тому как она играет. Срочно нужно переименовать название команды в ЕФРЕЙТОР.

22:42 13 февраля

shpasic

Капитан, Капитан, улыбнитесь!..

19:49 13 февраля

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