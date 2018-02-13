"Капитан" потерпел восьмое поражение подряд, проиграв "Русским витязям"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Русские витязи" на выезде одержали победу над "Капитаном" со счетом 2:1.

Это поражение стало для хозяев восьмым кряду.

"Русские витязи" занимают 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, "Капитан" - 17-е.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Русские витязи" (Чехов) - "Капитан" (Ступино) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Горохов - 11 (Моисеев), 19:07 - 1:0. Русаков - 5 (Казаков, Капкин), 36:50 - 1:1. Верба - 15 (Горохов, Моисеев), 45:25 - 2:1.

Вратари: Доненко - Кочетков (59:34 - 59:44).

Судьи: Клочков, Назаров.

13 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

Турнирная таблица МХЛ