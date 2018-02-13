"Капитан" потерпел восьмое поражение подряд, проиграв "Русским витязям"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Русские витязи" на выезде одержали победу над "Капитаном" со счетом 2:1.
Это поражение стало для хозяев восьмым кряду.
"Русские витязи" занимают 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, "Капитан" - 17-е.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Русские витязи" (Чехов) - "Капитан" (Ступино) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Горохов - 11 (Моисеев), 19:07 - 1:0. Русаков - 5 (Казаков, Капкин), 36:50 - 1:1. Верба - 15 (Горохов, Моисеев), 45:25 - 2:1.
Вратари: Доненко - Кочетков (59:34 - 59:44).
Судьи: Клочков, Назаров.
13 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
Материалы других СМИ
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:14
садко
Название команды не соответствует тому как она играет. Срочно нужно переименовать название команды в ЕФРЕЙТОР.
22:42 13 февраля
shpasic
Капитан, Капитан, улыбнитесь!..
19:49 13 февраля