"Капитан" и "КРС Хейлунцзян" забросили 12 шайб на двоих

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. Лидер Западной конференции "СКА-1946" забросил безответных шайб "Амурским тиграм". Самой результативной игрой стала встреча "Капитана" и "КРС Хейлунцзян" - 7:5.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Локо" (Ярославль) - "Рига" - 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бергманис - 3 (бол., Синегубов, Полцс), 21:23 - 0:1. Денежкин - 13 (Рыбаков, Гизатуллин), 33:47 - 1:1. Гутик - 5 (Николаев, Березкин), 45:57 - 2:1. Забусов - 10 (Сварс), 52:50 - 2:2.
Победный буллит: Рокис.
Вратари: Окоряк - Рауза.
"Алмаз" (Череповец) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Куянов - 12 (Ващенко), 28:06 - 0:1. Шкоденко - 1 (бол., Гордин, Басистый), 32:36 - 0:2. Чижиков - 14 (Неволин), 35:33 - 1:2. Колесников - 12 (Чижиков, Петров), 51:42 - 2:2. Куянов - 13 (Шарпанских, Галиуллин), 53:35 - 2:3. Федоров - 25 (бол., Морулев, Марков), 56:15 - 3:3.
Победный буллит: Калмыков.
Вратари: Шостак - Аскаров.
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Тайфун" (Уссурийск) - 7:4 (4:1, 0:1, 3:2)
Голы: Васильев - 31 (Параничев, Хохлов), 7:06 - 1:0. Коханин - 1 (Афанасьев, Васин), 8:32 - 2:0. Большаков - 8 (Жабреев, Михайлов), 10:56 - 3:0. Жолобов - 7 (бол.), 11:49 - 3:1. Михайлов - 23, 17:23 - 4:1. Поносов - 2 (бол., Мальцев, Дробин), 31:32 - 4:2. Васильев - 32 (Жабреев), 40:08 - 5:2. Назаревич - 33 (Е. Анисимов), 45:53 - 6:2. Поносов - 3, 46:42 - 6:3. Дробин - 16, 50:29 - 6:4. Е. Анисимов - 10 (Большаков, Назаревич), 58:31 - 7:4.
Вратари: Устименко - Булыгин (Бородкин, 20:00, Булыгин, 58:00).
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы: Царюк - 5 (бол., Шеховцов, Бринкман), 15:26 - 1:0. Васильев - 6 (Овечкин), 25:35 - 2:0. Жук - 9 (Цыплаков), 32:20 - 3:0. Ожгихин - 20 (бол., Баринов, Овечкин), 49:44 - 4:0. Цицюра - 15 (бол., Ожгихин, Арефьев), 53:36 - 5:0. Овечкин - 19 (Жук, Ибрагимов), 55:33 - 6:0.
Вратари: Гибадуллин (55:27 - 55:33) - Колупаев (А. Мартынов, 49:44).
"Капитан" (Ступино) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 7:5 (2:0, 3:2, 2:3)
Голы: Казаков - 6 (Морозов, Нарзяев), 8:24 - 1:0. Савельев - 1 (Алиев, Трофимов), 14:11 - 2:0. Морозов - 11 (бол., Казаков), 24:48 - 3:0. Меркулов - 14 (Гараев, Понкратов), 25:43 - 4:0. Трофимов - 3 (Алиев, Мальцев), 27:31 - 5:0. Высоцкий - 1, 29:11 - 5:1. Ли - 5 (бол., Лукин, Сарапульцев), 37:37 - 5:2. Цзо Жуньчэн - 3 (бол., Сарапульцев), 44:17 - 5:3. Блинков - 1 (мен.), 53:43 - 5:4. Гараев - 21 (Понкратов, Мальцев), 54:21 - 6:4. Русаков - 4 (Тютчев), 55:18 - 7:4. Ли - 6 (Лукин, Сарапульцев), 59:15 - 7:5.
Вратари: Ахметов - О`Брайен.