"Ирбис" сократил отставание от "Реактора" на "Востоке"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Ирбис" крупно победил "Тюменский легион" - 6:2. Казанцы сократили отставание от лидирующего в Восточной конференции "Реактора" до 3 очков.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Мелихов - 13 (Павлов), 18:35 - 0:1. Мусабаев - 2 (Ар. Ананичев), 27:00 - 0:2. Мелихов - 14, 29:38 - 0:3. Петров - 4 (Фаткуллин), 34:49 - 1:3. Ар. Ананичев - 16 (бол., Ал. Ананичев), 50:00 - 1:4. Шевченко - 12 (Уткин, Язьков), 50:16 - 2:4. Ар. Ананичев - 17 (п.в.), 58:57 - 2:5.

Вратари: Югов (Катюхин, 29:38, 58:51 - 58:57) - Каратаев.

"Ладья" (Тольятти) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ал. Беляев - 4 (Руденко), 3:45 - 0:1. Сулейманов - 15 (бол., Семенов, Вл. Журавлев), 30:42 - 1:1. Рахимуллин - 15 (Юмангулов), 34:46 - 2:1. Марченко - 8 (бол., Ваулин), 59:22 - 2:2.

Победный буллит: Сулейманов.

Вратари: Отпущенников - Нечистовский (58:53 - 59:22).

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Щекин - 3 (бол., Кокшаров, Пархоменко), 6:57 - 0:1. Лапин - 12 (Локтев), 23:12 - 1:1. Сухов - 3 (Коротков), 50:00 - 2:1. Коротков - 20 (Локтев), 55:04 - 3:1.

Вратари: Шарапов - Шутов (59:40).

"Ирбис" (Казань) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Голы: Расулов - 21 (Самсонов, Шестопалов), 4:36 - 1:0. Волков - 6 (бол., Пылаев), 15:07 - 1:1. Сошнин - 12 (Рыженьков, Насыбуллин), 26:36 - 2:1. Кевлин - 8 (Мужиков), 48:06 - 3:1. Редков - 17 (Валеев), 54:36 - 4:1. Галимов - 5 (Шестопалов, Купчихин), 56:20 - 5:1. Ситдиков - 1 (бол., Кара, Мужиков), 58:27 - 6:1. Пленкин - 12, 59:43 - 6:2.

Вратари: Каляев - Марчук.