"Ирбис" разгромил "Кузнецких медведей" в рамках регулярного чемпионата МХЛ со счетом 8:1.
Хоккей
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) – "СКА-Варяги" (Ленинградская область) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Алтыбармакян – 10 (Шарпанских, Куянов), 16:35 – 0:1. Крамаренко – 3 (бол., Мисько, Линник), 24:04 – 1:1. Поляков – 3 (мен., Яровинский), 29:46 – 1:2. Алтыбармакян – 11 (бол.), 32:02 – 1:3.
Вратари: Колупаев – Николаев.
Судьи: Косарезов, Пестов.
5 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена".
"МХК Спартак" (Москва) – "Локо" (Ярославль) – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Березкин – 8 (Червоненко, Денежкин), 0:23 – 0:1. Денежкин – 12 (Червоненко, Морин), 3:13 – 0:2. Пивовар – 2 (Корчагин), 31:19 – 1:2. Березкин – 9 (бол., Червоненко, Денежкин), 41:49 – 1:3. Шалагин – 15 (Шабловский, Тришин), 59:35 – 2:3.
Вратари: Сковронский (59:01 – 59:35, 59:52) – Исаев.
Судьи: Матюша, Светилов.
5 декабря. Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).
"Толпар" (Уфа) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Ляпустин – 1 (Арзамасцев), 35:41 – 0:1. Абдеев – 5 (бол., Ахияров, Пустозеров), 53:07 – 1:1.
Победный буллит: П. Ушаков.
Вратари: Брагинский – Дремин.
Судья: Ханов.
5 декабря. Уфа. Дворец спорта.
"Авто" (Екатеринбург) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Голоднюк – 11 (бол., Латышевич), 5:17 – 0:1. Рассейкин – 3 (Ревацкий, Дербенев), 8:52 – 1:1. Чусовитин – 7 (Гайдеик, Куцмус), 39:40 – 1:2. Голоднюк – 12 (Грымзин, Латышевич), 54:34 – 1:3. Грымзин – 2 (п.в., Голоднюк, Латышевич), 59:59 – 1:4.
Вратари: Галкин (58:29) – Кузмаул.
Судьи: Глазырин, Зосимов.
5 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".
"Ирбис" (Казань) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)
Голы: Пленкин – 8, 1:19 – 0:1. Зайцев – 3 (бол., Ляхов), 3:36 – 1:1. Бровкин – 3 (Комков, Климов), 18:11 – 2:1. Пьянов – 4 (Ахметгалиев), 20:16 – 3:1. Вильданов – 9 (Мухин, Пьянов), 26:13 – 4:1. Вильданов – 10 (мен., Зайцев), 30:08 – 5:1. Вильданов – 11 (мен., Пьянов), 35:44 – 6:1. Кувардин – 4 (Д. Марушев, Шестопалов), 49:46 – 7:1. Зайцев – 4 (М. Быков), 58:44 – 8:1.
Вратари: Ахтямов (Т. Шабанов, 50:23) – Югов (Синькевич, 3:57, Югов, 30:08).
Судья: Фатихов.
5 декабря. Казань. "Татнефть-Арена".
"Ладья" (Тольятти) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Голы: Грошев – 6 (Петров), 0:34 – 1:0. Николенко – 4 (Шкибтан, Быстров), 10:58 – 2:0. Давыдов – 8 (Юров), 21:32 – 2:1. Ефремов – 3 (Никишанин), 32:51 – 2:2. Потапов – 8 (Челбаев, Лапин), 34:46 – 2:3. Зинатуллин – 6 (Петров), 50:05 – 3:3. Грошев – 7 (буллит), 53:53 – 4:3.
Вратари: Банников (Забродин, 35:51) – Шмаков (58:49).
Судьи: Жаирбаев, Журавлев.
5 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
"Русские витязи" (Чехов) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Голы: Ширгазиев – 5 (Кожемякин, Храпский), 0:28 – 1:0. Гончаров – 14 (Злодеев), 1:43 – 2:0. Гончаров – 15 (Горохов), 5:35 – 3:0. Жабреев – 13 (Кудрявцев), 19:00 – 3:1. Горохов – 5 (Бардаков, Бакластов), 31:29 – 4:1. Васильев – 21 (Е. Анисимов), 54:19 – 4:2.
Вратари: Чечелев – Устименко (Чуфаров, 5:35, 59:46).
Судьи: Величко, Макашов.
5 декабря. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
"Крылья Советов" (Москва) – "Алмаз" (Череповец) – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Ермачихин – 4 (Клавдиев, Дан. Соловьев), 17:41 – 1:0. Федоров – 18, 21:28 – 1:1. Федоров – 19 (бол., Чижиков, Колесников), 27:03 – 1:2. Колесников – 7 (Федоров), 34:09 – 1:3. Кокшаров – 6 (Сивчук), 39:59 – 2:3.
Вратари: Мельников (59:40) – Шостак.
Судьи: Демура, Колонутов.
5 декабря. Москва. УДС "Крылья Советов".
"Капитан" (Ступино) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)
Голы: Тютчев – 7 (Морозов), 9:11 – 1:0. Цыплаков – 9 (Ибрагимов), 11:52 – 1:1. Морозов – 2 (Алиев, Ю. Кожухов), 15:45 – 2:1. Васильев – 5 (Галиуллин), 28:28 – 2:2. Цицюра – 9 (бол., Шабаров, Холоденин), 31:13 – 2:3. Ожгихин – 12 (Семыкин, Цицюра), 42:19 – 2:4. Гордеев – 3 (Тютчев), 45:47 – 3:4. Манин – 4 (Арефьев, Богацкий), 47:04 – 3:5. Меркулов – 7 (бол., Гордеев, Гараев), 54:52 – 4:5.
Вратари: Ахметов – Лысенков.
Судьи: Комаров, Отмахов.
5 декабря. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.