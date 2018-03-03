"Ирбис" победил "Ладью" в единственном матче дня

Сегодня в регулярном чемпионате МХЛ состоялся один матч. "Ирбис" в гостях обыграл "Ладью" со счетом 6:2 и продлил победную серию до трех игр. "Ирбис" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, ранее "Ладья" уже лишилась шансов на плей-офф.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ладья" (Тольятти) – "Ирбис" (Казань) – 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Голы: Редков – 1 (Сошнин), 0:29 – 0:1. Д. Марушев – 13 (Редков), 3:12 – 0:2. Дегтярев – 2 (Баин, Вильданов), 22:18 – 0:3. Семенов – 1 (Поляничев, Кизимов), 27:38 – 1:3. Баин – 13 (Вильданов, Тумченко), 29:48 – 1:4. Поляничев – 9 (Кизимов), 56:17 – 2:4. Д. Марушев – 14 (п.в.), 57:32 – 2:5. Д. Марушев – 15 (Ахметвалиев, Муртазин), 59:22 – 2:6.

Вратари: Никоноров (57:25 – 57:32) – Мифтахов.

Судьи: Иванов, Тихомиров.

3 марта. Тольятти. ЛК "Лада Арена".