"Ирбис" обыграл "Мамонтов", "Чайка" победила "Спартак" в овертайме

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Ирбис" на своем льду уверенно обыграл "Мамонтов Югры" (5:1), а "Чайка" обыграла столичный "Спартак", забросив единственную шайбу в матче в овертайме. В других встречах "Ладья" оказалась сильнее "Тюменского легиона", а "Русские витязи" едва не упустили победу над "МХК МВД".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Ирбис" (Казань) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
Голы: Уфимцев – 10 (Кожевников), 19:29 – 0:1. Богатов – 6 (Редков), 23:14 – 1:1. Расулов – 20 (бол., Самсонов, Шабанов), 26:35 – 2:1. Валеев – 22 (Редков, Сошнин), 52:23 – 3:1. Галимов – 2 (Ахметгалиев), 52:52 – 4:1. Кара – 9, 53:35 – 5:1.
Вратари: Каляев – Нечистовский (Кузмаул, 52:52).
Судья: Милованов.
7 февраля. Казань. "Татнефть Арена".
"Ладья" (Тольятти) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Вл. Журавлев – 9 (Усманов), 5:01 – 1:0. Лаптев – 2 (бол., Пленкин), 13:52 – 1:1. Юмангулов – 11 (Усманов, Грошев), 19:42 – 2:1. Филиппов – 3 (бол., Пленкин, П. Ушаков), 33:56 – 2:2. Грошев – 12 (Юмангулов, Сулейманов), 44:20 – 3:2. Юмангулов – 12 (бол., Дрожжин), 51:45 – 4:2.
Вратари: Никоноров – Марчук.
Судья: Михаевич.
7 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
"Чайка" (Нижний Новгород) – "МХК Спартак" (Москва) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Рунов – 8 (Есаян), 61:00 – 1:0.
Вратари: Суханов – Сковронский.
Судьи: Колпаков, Шиханов.
7 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"МХК МВД" (Балашиха) – "Русские витязи" (Чехов) – 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Голы: Иванюженков – 9 (Бочкарев), 23:47 – 0:1. Бочкарев – 6 (Верба, Краснов), 27:29 – 0:2. Верба – 12 (Плехов), 30:37 – 0:3. Воловликов – 4 (Казаманов), 46:27 – 1:3. Михайлов – 2 (бол., Мжельский, Широченко), 59:54 – 2:3.
Вратари: Райко (59:40) – Доненко.
Судья: Юдаков.
7 февраля. Балашиха. "Арена Балашиха".