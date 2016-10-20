"Ирбис" на выезде обыграл "Алтай" и сравнялся по очкам с лидером восточной конференции

Молодежная команда "Спартака" в гостевом матче забросила 8 шайб в ворота "Тайфуна" и приблизилась к лидеру западной конференции. "Белые медведи" и "Ирбис" делят первую строчку на "Востоке".

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"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Русские витязи" (Чехов) - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Голы: Карпусь - 5 (Шабуров, Павлов), 4:03 - 1:0. Шевченко - 3 (буллит), 8:18 - 1:1. Шабуров - 14 (Карпусь, Павлов), 20:28 - 2:1. Заседа - 7 (Карпусь), 23:51 - 3:1. Хусаинов - 3 (Моисеев, Краснов), 24:36 - 3:2. Крутий - 6 (Цуриков, Кузьменко), 34:33 - 4:2. Орлов - 1 (бол., Карпусь, Заседа), 35:59 - 5:2.

Вратари: Насонов (Боярчук, 8:18, Насонов, 8:18) - Дорожко (Доненко, 36:58).

Судья: Меньших.

"Тайфун" (Уссурийск) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:8 (0:2, 3:2, 0:4)

Голы: Авксентьев - 3 (Шустров), 5:07 - 0:1. Розанов - 5 (Первов), 16:31 - 0:2. Чернов - 6 (Ахметянов), 20:34 - 1:2. Чибиряев - 3 (Круженков, Звягин), 29:02 - 1:3. Лоновенко - 7 (Островский), 34:50 - 2:3. Чибиряев - 4 (Клепко, Круженков), 36:55 - 2:4. Прус - 2 (Островский, Лоновенко), 37:16 - 3:4. Чибиряев - 5 (бол., Клепко, Звягин), 42:47 - 3:5. Круженков - 2 (Клепко, Морозов), 45:57 - 3:6. Розанов - 6 (Тришин), 54:20 - 3:7. Шустров - 4 (Кузнецов, Ревацкий), 54:48 - 3:8.

Вратари: Калинин - Лысенков.

Судья: Заболотнев.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Ирбис" (Казань) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Расулов - 7 (Д. Марушев, Самсонов), 27:26 - 0:1. Баин - 3 (Валеев), 51:29 - 0:2.

Вратари: Шутов (58:53) - Ахметов.

Судья: Батурин.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Левитский - 5 (Никулин), 17:49 - 0:1. Левитский - 6 (Ивашов, Никулин), 26:44 - 0:2. Воронков - 7 (бол., Белоцкий, Пронин), 42:02 - 0:3. Кирилов - 2 (Тимофеев), 51:07 - 1:3.

Вратари: Тяло - Гросс.

Судья: Фатихов.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Атланты" (Мытищи) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Клопов - 6 (Коломаров), 0:41 - 1:0. Нарзяев - 3 (бол., Шулев, Шинкаренко), 39:02 - 1:1. Коломаров - 4 (Есаян), 53:02 - 2:1.

Вратари: Иноземцев - Шугаев.

Судья: Милованов.

"Алмаз" (Череповец) - "Крылья Советов" (Москва) - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Чекмарев - 2 (бол., Калугин, Гераськин), 4:49 - 1:0. Мешков - 1 (Показанников, Погонченков), 5:07 - 1:1. Чекмарев - 3 (бол., Гераськин, Марков), 38:34 - 2:1. Остроухов - 1 (бол., Борунов, Арзамасцев), 41:46 - 2:2. Петросян - 1, 45:59 - 3:2. Грачев - 2 (Зарубин, Климов), 54:12 - 4:2. Чекмарев - 4, 56:58 - 5:2.

Вратари: Артамкин - Кудрявцев.

Судья: Михаевич.

"Локо" (Ярославль) - "Красная Армия" (Москва) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Огиенко - 3 (бол., Луговяк), 15:24 - 0:1. Каюмов - 7, 56:44 - 1:1. Огиенко - 4 (бол., Силаев), 59:58 - 1:2.

Вратари: Коновалов - Самойлов.

Судьи: Арзамазов, Колпаков.

"МХК МВД" (Балашиха) - "МХК Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Назаревич - 9 (Кузнецов, Васильев), 7:48 - 0:1. Кудрявцев - 2, 26:41 - 0:2. Андреев - 2 (Назаревич, Васильев), 31:27 - 0:3. Налетов - 1 (Назаревич, Баранов), 45:59 - 0:4.

Вратари: Райко - Устименко.

Судья: Солнцев.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "ХК Рига" (Рига) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Петьков - 2 (Сультеев), 17:38 - 1:0. Ожгихин - 8 (Царюк), 37:05 - 2:0. Гегерис - 1, 41:35 - 2:1.

Вратари: Мельничук - Григалс.

Судья: Закиров.