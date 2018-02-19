"Ирбис" и "Омские Ястребы" забили соперникам по 8 шайб, "Реактор" вышел в плей-офф

Сегодня в МХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Казанский "Ирбис" разгромил "Спутник" (8:1) и вышел в плей-офф. "Реактор" завоевал последнюю путевку в плей-офф на Востоке, переиграв "Ладью" по буллитам (4:3).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 4:6 (1:3, 2:2, 1:1)

Голы: Рожков – 24 (Шешин), 5:09 – 0:1. Рожков – 25 (Пятин, Шешин), 10:17 – 0:2. Пятин – 18 (Рожков), 16:00 – 0:3. Чекмарев – 8 (Воробьев, П. Ушаков), 16:47 – 1:3. Абдуллин – 13 (бол., Дубин, Сахаров), 23:47 – 1:4. Е. Брютов – 7 (Леваков), 37:58 – 2:4. Абдуллин – 14 (Дубин), 38:17 – 2:5. Сусликов – 4 (П. Ушаков, Е. Брютов), 38:57 – 3:5. Дубин – 16 (бол.), 51:57 – 3:6. Дзедаев – 22 (бол., Сусликов, Волков), 58:20 – 4:6.

Вратари: Марчук (Дремин, 38:17) – Камышников.

Судья: Назаров.

19 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

"Толпар" (Уфа) – "Снежные барсы" (Астана) – 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Голы: Бобылев – 7 (Аскаров, Басимов), 3:59 – 1:0. С-н Данияр – 7 (С-т Данияр), 4:51 – 1:1. Синявский – 21 (Пачин), 10:35 – 2:1. Ахияров – 7 (бол., Ершов, Пачин), 14:51 – 3:1. Сейтанов – 11 (Ярошенко), 42:37 – 3:2. Сытый – 10 (мен., Синявский), 54:28 – 4:2.

Вратари: Тарасов – Сайхан.

Судьи: Самарин, Тренкачев.

19 февраля. Уфа. Дворец спорта.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Белые медведи" (Челябинск) – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Артемов – 4 (Михайлов, Ткаченко), 19:01 – 1:0. Молофеев – 13 (Никишанин), 23:59 – 2:0. Молофеев – 14 (Волков, Коньков), 36:46 – 3:0. Костарев – 7, 43:27 – 3:1. Шушарин – 4 (Ширяев), 45:47 – 3:2.

Вратари: Шмаков – Мыльников (59:41).

Судьи: Светилов, Фатихов.

19 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Омские ястребы" (Омск) – 4:8 (0:2, 1:5, 3:1)

Голы: Жукенов – 9 (Ковалев), 14:21 – 0:1. Мельников – 13 (Шутов), 18:29 – 0:2. А. Сердюк – 3 (Рожковский), 23:08 – 0:3. Рожковский – 19 (Шутов), 28:31 – 0:4. Жукенов – 10 (Ковалев, Чинахов), 29:02 – 0:5. Левашов – 22 (бол., Уткин, Рубан), 34:05 – 1:5. Жукенов – 11, 36:31 – 1:6. Мельников – 14 (бол., Спиценко, Рожковский), 39:03 – 1:7. Спиценко – 3 (Ширгазиев), 41:43 – 1:8. Левашов – 23 (бол., Рубан, Сизиков), 52:33 – 2:8. Уткин – 2 (бол., Сизиков, Рубан), 54:53 – 3:8. Сизиков – 17 (Рубан, Левашов), 57:30 – 4:8.

Вратари: Югов (Хлебников, 18:29, Югов, 28:31) – Лобачев.

Судьи: Матюша, Хуторов.

19 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Ирбис" (Казань) – "Спутник" (Альметьевск) – 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)

Голы: Крутов – 8 (бол., Ситдиков, Купчихин), 2:48 – 1:0. Нуруллин – 2 (Галимов), 5:10 – 1:1. Крутов – 9 (Тумченко), 15:19 – 2:1. Ситдиков – 5 (Муртазин), 26:44 – 3:1. Вильданов – 11 (Пьянов, Кондратьев), 27:15 – 4:1. Ахметвалиев – 3 (бол., Князев), 33:51 – 5:1. Пьянов – 11 (бол., Ахметгалиев), 39:21 – 6:1. Князев – 4 (Баин, Тумченко), 41:28 – 7:1. Баин – 12 (Муртазин, Тумченко), 45:31 – 8:1.

Вратари: Акмурзин – Косов.

Судья: Новиков.

19 февраля. Казань. "Татнефть Арена".

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Сарматы" (Оренбург) – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Райн – 2 (Сальвассер, Идятуллин), 19:48 – 0:1. Заречный – 6 (мен., Михалев), 21:20 – 0:2. К. Попов – 10 (К. Беляев, Голоднюк), 28:25 – 1:2.

Вратари: Нечистовский (59:32) – Мельников.

Судьи: Клочков, Коршак.

19 февраля. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

"Ладья" (Тольятти) – "Реактор" (Нижнекамск) – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гильманов – 9, 8:29 – 0:1. Ляхов – 5 (бол., Вл. Журавлев, Сыромятников), 18:49 – 1:1. Сыромятников – 16 (бол., Вл. Журавлев), 31:10 – 2:1. Фавричников – 3 (Володин, Семенов), 32:01 – 2:2. Башлаев – 4, 43:11 – 3:2. Фавричников – 4 (Хасанов), 45:50 – 3:3.

Победный буллит: Гильманов.

Вратари: Никоноров – Коротаев.

Судьи: Бакин, Мальцев.

19 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".