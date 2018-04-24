Илья Коновалов - самый ценный игрок Кубка Харламова

Вратарь "Локо" Илья Коновалов признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Харламова, информирует пресс-служба МХЛ. Коновалов провел в плей-офф четыре игры на ноль и стал лидером по коэффициенту надежности.

Напомним, "Локо" победил "СКА-1946" (7:3) в шестом матче финальной серии плей-офф МХЛ и во второй раз завоевал Кубок Харламова.