Илья Коновалов: "Хочу закрепиться в КХЛ в следующем сезоне"

Голкипер "Локо" Илья Коновалов заявил, что хочет закрепиться в КХЛ в следующем сезоне. Вратарь добавил, что его награда самого ценного игрока плей-офф Кубка Харламова ушла на второй план по сравнению с победой.

- Награда самому ценному игроку - это хорошее дополнение к сезону, но оно только на втором месте, - цитрует "Р-Спорт" Коновалова. - Сезон выдался очень сложным как для всей команды, так и для меня в частности. Тяжело было играть и в МХЛ, и в КХЛ. Ощущения от игры в КХЛ потрясающие, это еще одна ступенька наверх, следующая задача - закрепиться в составе в следующем сезоне.

Напомним, "Локо" обыграл "СКА-1946" в финале МХЛ со счетом 7:3, обеспечив при этом победу в серии – 4-2. Ярославский клуб второй раз становится чемпионом лиги.

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