Игорь Есмантович: "Победа "Красной Армии" в МХЛ – бальзам на душу"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович после победы "Красной Армии" в Кубке Харламова отметил, что этот результат является бальзамом на душу для армейцев и шагом на пути к завоеванию Кубка Гагарина.

"Красная Армия" в субботу со счетом 2:1 обыграла нижнекамский "Реактор" в четвертой игре финала плей-офф МХЛ и во второй раз в истории стала обладателем Кубка Харламова.

- Конечно, победа нашей "молодежки" – это такой бальзам на душу, и она позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, - цитирует "Р-Спорт" Есмантовича. - Эта победа говорит о правильной работе школы, о том, что все ветви нашей системы правильно выстроены и отработаны. Сегодня сделан шаг на пути к главному результату – победе в Кубке Гагарина, теперь важно продолжать правильно работать и достигать этого главного результата.