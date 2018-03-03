00:15 | Хоккей — МХЛ

Голкиперу порезали горло коньком в МХЛ. Видео


Защитник "Мамонтов Югры" Дмитрий Юшкевич порезал коньком горло голкиперу "Снежных Барсов" Вилену Прокофьеву​ в матче регулярного чемпионата МХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги в Твиттере, порез, к счастью, оказался неглубоким. Инцидент произошел на 55-й минуте встречи. Голкипер был заменен. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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