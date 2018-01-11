Гераськин – о матче на Кубок вызова: "Можно было видеть, сколько было стычек. Никто не хотел уступать"

Нападающий "Алмаза" и сборной Запада Игорь Гераськин подчеркнул, что матч на Кубок вызова МХЛ с командой Востока (7:3) был очень серьезным. По словам форварда, никто не хотел проигрывать в этой встрече.

Гераськин – один из тех, кто был признан лучшим в данной игре. Благодаря этому он сможет принять участие в Матче звезд КХЛ.

– В сегодняшнем матче реализовали моменты, грамотно сыграли в обороне, вратари нас выручили, где нужно было, – приводит пресс-служба МХЛ слова Гераськина. – Первую смену присматривались друг к другу, играли первый раз с игроками команд восточной конференции, поэтому первые две смены было волнение – потом все ушло, стали забивать.

Это серьезный матч, все играют на победу, все хотят выиграть, попасть на Матч звезд КХЛ. Вы могли наблюдать, сколько стычек сегодня было, удалений никто не хотел уступать.

Очень жду предстоящего Матча звезд. Хотел, конечно, попасть, но я ехал сюда, чтобы помочь команде выиграть. Надеюсь хорошо провести время, может, чему-то научусь. Будет шикарная атмосфера – каждый раз смотрю Матчи звезд, там всегда очень весело. Теперь и я окунусь в это веселье сам!

Сборная Запада обыграла Восток в матче на Кубок вызова МХЛ