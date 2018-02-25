"Динамо" забросило 10 шайб "Куньлуню", "Спартак" проиграл "Локо"

"Локо" в овертайме обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата МХЛ (4:3 ОТ). В других встречах "Омские ястребы" уступили "Авто" (2:4), "Белые медведи" одолели "Толпар" (3:1), "Динамо" из Санкт-Петербурга разгромил "Куньлунь Юниор" (10:1), "СКА-Серебряные львы" проиграл "СКА-1946" (1:6), "Алмаз" выиграл у "Крыльев Советов" (3:2), "Красная Армия" забросила четыре шайбы "Риге" (4:0), "Капитан" оказался сильнее "Тайфуна", а "Русские витязи" по буллитам переиграли "Амурских тигров" (5:4 Б).
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Авто" (Екатеринбург) - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Спиценко - 4 (бол., Жукенов, И. Баданин), 14:09 - 1:0. Митякин - 2 (Павленко, Ивашов), 18:51 - 1:1. Носков - 1 (Сушинский, Павленко), 25:26 - 1:2. Павленко - 16 (Митякин, Кузнецов), 36:58 - 1:3. Воронков - 16, 43:09 - 1:4. Р. Баданин - 7 (Радзивилюк, И. Баданин), 53:20 - 2:4.
Вратари: Галанов (59:32) - Галкин.
Судьи: Фатихов, Шерер.
Омск. "Арена Омск".
"Белые медведи" (Челябинск) - "Толпар" (Уфа) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Карпухин - 1 (бол., Шепелев, Шолохов), 39:16 - 1:0. Шепелев - 1 (бол., Шолохов), 45:40 - 2:0. Оськин - 7 (Залитов, Скориков), 48:02 - 2:1. Лавриненко - 4 (бол., Кобяков, Алексеев), 57:59 - 3:1.
Вратари: Мыльников - Грошев.
Судьи: Мелихов, Тренкачев.
Челябинск. ДС "Юность".
"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 10:1 (3:0, 5:1, 2:0)
Голы: Жиляков - 6 (Назаревич), 14:14 - 1:0. Ротенберг - 5 (Чернов), 16:44 - 2:0. Жабреев - 10 (Васильев, Шевченко), 18:33 - 3:0. Васильев - 22 (бол., Ельшанский), 23:39 - 4:0. Крутий - 31 (бол., Жохов, Виитанен), 25:58 - 4:1. Шевченко - 7, 26:31 - 5:1. Назаревич - 25, 27:48 - 6:1. Чернов - 21 (Барабанов), 34:04 - 7:1. Васильев - 23 (бол., Барабанов, Ельшанский), 38:52 - 8:1. Ельшанский - 5 (Чернов), 44:35 - 9:1. Дыняк - 32 (Чернов, Ротенберг), 47:13 - 10:1.
Вратари: Масленников - Жэнь Минвэй.
Судьи: Милованов, Мисюрь.
Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Голы: Жигалов - 9 (бол., Ожгихин), 17:04 - 1:0. Ожгихин - 9 (А.С. Иванов, Демарин), 23:15 - 2:0. Володин - 7 (Васильев), 24:09 - 3:0. Володин - 8 (мен., Петьков, Сультеев), 31:38 - 4:0. Калабушкин - 6 (Полодян, Володин), 37:45 - 5:0. Ожгихин - 10 (А.С. Иванов, Петьков), 40:27 - 6:0. Глущенко - 7 (Чернов, Галыгин), 56:16 - 6:1.
Вратари: Лысенков - Иванов (Дмитриев, 24:51).
Судьи: Сюрдяев, Шиханов.
Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
"МХК Спартак" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Кудрявцев - 4 (Коваленко, Алексеев), 9:44 - 0:1. Бондырев - 2 (Червоненко), 12:18 - 0:2. Кузьменко - 13 (Легалин), 18:25 - 1:2. Сорокин - 14 (Шалагин, Кравченко), 30:35 - 2:2. Шалагин - 28 (бол., Сходцев, Кравченко), 38:43 - 3:2. Алексеев - 4 (Громов), 56:59 - 3:3. Денисенко - 7 (бол., Громов, Слепец), 62:32 - 3:4.
Вратари: Сковронский - Исаев.
Судьи: Раминг, Тихомиров.
Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).
"Крылья Советов" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Каптелин - 14 (Новоселов), 21:13 - 1:0. Грачев - 28 (Калобанов, Грозов), 35:45 - 1:1. Колесников - 18 (Грозов, Грачев), 42:58 - 1:2. Жирнов - 15 (Шайхутдинов, Орлов), 44:36 - 1:3. Каптелин - 15 (Дмитричев, Мешков), 50:21 - 2:3.
Вратари: Трещалин (Кадочников, 46:41, 58:21 - 59:58) - Тяпкин.
Судьи: Комаров, Свиргун.
Москва. УДС "Крылья Советов".
"Красная Армия" (Москва) - "Рига" (Рига) - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Маркус - 5 (мен., Филин), 17:55 - 1:0. Комаров - 2 (бол., Комиссаров, Ртищев), 42:03 - 2:0. Билялов - 5 (Соркин, Аноп), 44:21 - 3:0. Крашенинников - 19 (бол., Исхаков, Филин), 46:56 - 4:0.
Вратари: Кожанов - Ворис.
Судья: Меньших.
Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
"Капитан" (Ступино) - "Тайфун" (Уссурийск) - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Голы: Епифанов - 13 (мен., Калинин, Пониванов), 8:05 - 0:1. Капкин - 14 (Улогов, Жилин), 16:43 - 1:1. Подрезов - 2 (Орешкин), 18:42 - 2:1. Федин - 1 (бол., Постнов, Томи), 26:34 - 3:1. Русаков - 8 (мен., Гараев), 32:10 - 4:1.
Вратари: Кочетков - Булыгин (Синькевич, 33:49).
Судья: Коршак.
Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.
"Русские витязи" (Чехов) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Гаврилович - 7 (Ануфриев), 4:45 - 1:0. Бабушкин - 11 (Недилько), 5:49 - 1:1. Волошин - 25 (Букарев), 7:27 - 1:2. Варламов - 8, 25:00 - 2:2. Чуйков - 13 (Тостоган, Замбахидзе), 37:02 - 3:2. Лушников - 16 (Заседа), 46:54 - 3:3. Недилько - 9, 55:03 - 3:4. Верба - 17, 59:59 - 4:4.Победный буллит: Гончаров.
Вратари: Доненко (58:37 - 58:47, 59:10 - 59:59) - Д. Тимченко.
Судьи: Клочков, Косарезов.
Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
Дополнительная информация
- Динамо СПб (Хоккей)
- Крылья Советов М (хоккей)
- Русские витязи
- ХК Рига
- Амурские тигры
- Омские ястребы
- Авто
- Красная Армия
- Белые медведи
- Локо
- МХЛ
- Толпар
- Капитан
- МХК Спартак