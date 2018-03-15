"Динамо" обыграло "Красную Армию" и выбило столичный клуб из плей-офф МХЛ

Сегодня состоялись матчи 1/8 финала серии плей-офф МХЛ. Петербургское "Динамо" обыграло "Красную Армию" 2:1 и выбило столичный клуб из розыгрыша турнира. Также свою серию выиграл "Локо", победивший "Русских Витязей" (3:2 ОТ).

Таким образом, стали известны пары 1/4 финала Запада. "Локо" сыграет с "Динамо", а "СКА-1946" против "Спартака".

МХЛ

1/8 финала

"Красная Армия" (Москва) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Шевченко – 1 (Сулима), 41:00 – 0:1. Дыняк – 4 (бол., Ельшанский, Васильев), 47:19 – 0:2. Соркин – 1 (бол., Романов, Аноп), 51:04 – 1:2.

Вратари: Лозебников (57:28) – Устименко.

Судьи: Ермолаев, Морозов.

15 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 1-3

"Ирбис" (Казань) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Шэн – 3, 2:59 – 0:1. Вильданов – 1 (Кара), 14:31 – 1:1. Кара – 1 (Редков, Фаткуллин), 24:21 – 2:1. Редков – 2 (Кара), 26:06 – 3:1.

Вратари: Мифтахов – Кузмаул (Нечистовский, 26:06).

Судьи: Милованов, Светилов.

15 марта. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 2-2

"Русские витязи" (Чехов) – "Локо" (Ярославль) – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бондырев – 2 (бол., Коваленко), 3:10 – 0:1. Гаврилович – 1 (Ануфриев), 15:30 – 1:1. Аноховский – 3 (бол., Коваленко), 45:34 – 1:2. Ануфриев – 1 (Гаврилович), 50:12 – 2:2. Алексеев – 2 (мен., Кудрявцев), 78:39 – 2:3.

Нереализованный буллит: Ануфриев (33:57, Русские витязи).

Вратари: Дорожко – Коновалов.

Судьи: Коршак, Макашов.

15 марта. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

Счет в серии: 1-3

"Реактор" (Нижнекамск) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 4:5 (0:2, 1:0, 3:3)

Голы: Ольшанский – 1 (Шешин, Дорофеев), 8:15 – 0:1. Авраменко – 4 (Рожков), 8:58 – 0:2. Набиуллин – 4 (Шафигуллин), 23:59 – 1:2. Мишаков – 1 (Дубин), 45:03 – 1:3. Шафигуллин – 1 (бол., Тимиров), 46:38 – 2:3. Хафизов – 2 (бол., Семенов), 51:32 – 3:3. Тимиров – 5 (Шафигуллин), 55:19 – 4:3. Пятин – 2 (Дубин), 55:40 – 4:4. Ольшанский – 2 (Рожков), 57:04 – 4:5.

Вратари: Коротаев (59:02) – Кочетков (Камышников, 55:40).

Судьи: Парфенов, Сюрдяев.

15 марта. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

Счет в серии: 2-1