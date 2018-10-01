17:18 | Хоккей — МХЛ

"Что вытворяет этот парень". В МХЛ обнаружен конкурент Месси

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Форвард клуба МХЛ "Капитан" Руслан Алиев здорово обращается с мячом. В лиге убеждены, что 18-летний игрок может составить конкуренцию нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.   

 

- Кажется, Руслан Алиев может составить конкуренцию самому Лео Месси! Вы только посмотрите, что вытворяет этот парень в коньках!, - говорится в описании к видео.

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