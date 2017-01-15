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Четыре игрока МХЛ сыграют в Матче звезд КХЛ

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Четыре участника Кубка вызова МХЛ сыграют в Матче звезд КХЛ, сообщает "Р-Спорт". Ими стали нападающие Павел Подлубошнов ("Красная Армия"), Андрей Алтыбармакян ("СКА-Серебряные Львы") и Антон Ковалев ("Омские Ястребы"), а также защитник Кирилл Цулыгин ("Толпар"). 

Сегодня сборная Западной конференции выиграла у команды "Востока" в серии буллитов со счетом 2:1. Алтыбармакян забросил единственную шайбу "Запада" и стал автором победного буллита. Четыре игрока, признанные лучшими по итогам игры, получают  возможность сыграть в Матче звезд КХЛ, который пройдет в Уфе с 21 по 22 января.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170115/1114956146.html

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