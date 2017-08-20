09:28 | Хоккей — МХЛ

Чемпионат МХЛ начнется 2 сентября матчем победителей последних сезонов


Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов сообщил, что в стартовом матче сезона-2017/18 встретятся обладатели Кубка Харламова двух предыдущих сезонов - "Красная Армия" и "Локо". На данный момент календарь МХЛ на предстоящий сезон еще не обнародован.

- Первая игра сезона пройдет 2 сентября между чемпионами последних двух лет "Красной Армией" и "Локо", - цитирует ТАСС Морозова. - Что касается календаря сезона, то он уже на руках у команд Западной конференции, а на Востоке по нему работают и его давно знают. Официально мы календарь можем объявить только после его принятия на совете директоров Континентальной хоккейной лиги.

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http://tass.ru/sport/4493411

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