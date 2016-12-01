"Чайка" одолела "Локо", "Алмаз" - МВД

"Чайка" в матче регулярного чемпионата МХЛ взяла верх над "Локо" - 3:2. "Алмаз" с таким же счетом победил МХК МВД.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Локо" (Ярославль) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Стальнов - 2 (Фатеев, Кудрявцев), 14:04 - 0:1. Клопов - 9 (мен.), 24:59 - 1:1. Рыбаков - 1 (бол., Иванов, Каюмов), 37:14 - 1:2. Пашков - 2 (Потапов), 39:29 - 2:2. Зубов - 1, 45:26 - 3:2.

Вратари: Суханов - Красоткин (59:40).

МХК МВД (Балашиха) - "Алмаз" (Череповец) - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Лощенко - 19 (Зарубин, Скобелев), 16:29 - 0:1. Скобелев - 3 (Леонов), 20:57 - 0:2. Толпегин - 2 (бол., Гусынин, Леонов), 33:51 - 1:2. Лощенко - 20 (Морулев, Скобелев), 37:36 - 1:3. Воловликов - 3 (Усков, Панкратов), 44:02 - 2:3.

Вратари: Кузнецов - Артамкин.