"Чайка" обыграла "Амурских тигров", "Тайфун" в серии буллитов уступил "Атлантам"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Чайка" одержала победу над "Амурскими тиграми" – 3:0. В другой встрече "Атланты" в серии буллитов переиграли "Тайфун" (3:2).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Чайка" (Нижний Новгород) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Платонов – 8 (бол., Шепелев), 11:34 – 1:0. Шаманин – 5 (Платонов, Томилов), 49:17 – 2:0. Шабловский – 8 (Панчук), 52:55 – 3:0.

Вратари: Кожокарь – Боярчук.

Судья: Шиханов.

15 января. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Атланты" (Мытищи) – "Тайфун" (Уссурийск) – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Силантьев – 11 (Морозов, Клепко), 28:16 – 1:0. Сгибнев – 3 (бол., Р. Тимофеев), 38:09 – 1:1. Александров – 22 (Р. Тимофеев, Гончарук), 48:50 – 1:2. Морозов – 12 (Клепко), 54:25 – 2:2.

Победный буллит: Силантьев.

Вратари: Калинин – Булыгин.

Судья: Трофимов.

15 января. Мытищи. "Арена Мытищи".

Турнирная таблица – здесь