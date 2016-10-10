"Белые медведи" забросили "Алтаю" восемь шайб

"Белые медведи" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ победили "Алтай" – 8:0. Также побед добились "Кузнецкие медведи", "Омские ястребы", "Сибирские снайперы", "Ирбис", "МХК Спартак", "Стальные лисы", "Красная армия", "Русские витязи" и "Чайка".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Пархоменко – 4 (Караваев, Малетин), 19:19 – 1:0. Зиновьев – 4 (Жидких), 36:24 – 2:0. Шевченко – 2 (Уткин, Шунькин), 42:43 – 3:0. Гильманов – 2 (Руденко, Уфимцев), 55:45 – 3:1. Яремчук – 2 (Ал. Беляев), 57:02 – 3:2.

Вратари: Катюхин – Нечистовский (59:28).



"Омские ястребы" (Омск) – "Снежные барсы" (Астана) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: А. Манукян – 10 (Ковалев), 14:19 – 1:0. Образцов – 1 (бол., Минеев, Блинов), 23:07 – 2:0. Макеев – 5 (Полохов), 33:12 – 2:1. Мельников – 4 (Самохвалов), 39:01 – 3:1. Ковалев – 11 (Третьяков), 44:05 – 4:1. Мелихов – 6, 49:56 – 4:2.

Вратари: Лобачев – Штукерт.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)

Голы: Лапин – 2 (Садыков), 3:34 – 1:0. Михайлов – 3, 8:12 – 2:0. Коротков – 11 (Лапин, Локтев), 17:30 – 3:0. Голоднюк – 1 (Жолобов), 34:29 – 3:1. Локтев – 3 (Садыков, Фильченков), 43:00 – 4:1. Гриценко – 4 (Кондауров), 45:40 – 5:1. Зиновкин – 2 (Лапин), 46:54 – 6:1. Проскура – 1 (Кирилов ), 50:58 – 6:2.

Вратари: Волохин – Тяло.

"Белые медведи" (Челябинск) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Голы: Кулиев – 5 (бол., Шафигулин, Коновалов), 13:31 – 1:0. Афонасьевский – 2 (бол., Тертышный, Подкорытов), 17:33 – 2:0. Лавриненко – 5 (Подкорытов), 33:59 – 3:0. Тертышный – 6 (бол., Лавриненко), 36:48 – 4:0. Безруков – 5, 36:53 – 5:0. Тертышный – 7 (Кравцов, Подкорытов), 39:22 – 6:0. Попов – 3 (Безруков), 45:07 – 7:0. Афонасьевский – 3 (бол., Тертышный, Подкорытов), 54:10 – 8:0.

Вратари: Подскребалин – Устинович (Шутов, 36:53).

"Ирбис" (Казань) – "Сарматы" (Оренбург) – 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)

Голы: Расулов – 4 (Самсонов, Рыженьков), 20:39 – 1:0. Хованов – 5 (Д. Марушев, Шестопалов), 30:18 – 2:0. Шестопалов – 1 (Пузатов, Хованов), 31:54 – 3:0. Шестопалов – 2 (Д. Марушев, Хованов), 33:36 – 4:0. Расулов – 5 (Самсонов), 34:31 – 5:0. Д. Марушев – 2 (Шестопалов, Хованов), 41:21 – 6:0. Коротин – 2 (Кондратьев), 58:21 – 7:0.

Вратари: Каляев – Кудашев (Плишкин, 31:54).

"МХК Спартак" (Москва) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Чернов – 3 (Мисников, Куянов), 8:20 – 0:1. Жолобов – 3 (Розанов, Первов), 12:25 – 1:1. Жолобов – 4 (Первов), 20:33 – 2:1. Куянов – 7 (Мисников, Чернов), 26:11 – 2:2. Платонов – 4 (Ревацкий, Тришин), 43:23 – 3:2.

Вратари: Сковронский – Иванов (59:20).

"Ладья" (Тольятти) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Голы: Коновальчук – 4 (Игошев), 2:42 – 0:1. Юмангулов – 4 (Зернов, Сулейманов), 8:02 – 1:1. Дубин – 5 (Икамацких), 16:59 – 1:2. Рахимуллин – 10 (бол., Калинин), 30:09 – 2:2. Грошев – 3 (Кизимов, Кухарев), 53:23 – 3:2. Полукаров – 4 (бол., Икамацких, Дубин), 55:54 – 3:3. Полукаров – 5 (Янчевский), 59:33 – 3:4.

Вратари: Отпущенников (Ялбуев, 20:00) – Лозебников.

"Крылья Советов" (Москва) – "Красная Армия" (Москва) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Н.А. Попугаев – 1 (Каштанов), 21:19 – 0:1. Бякин – 8 (Подлубошнов), 39:33 – 0:2. Садретдинов – 6 (бол., Борунов, Ващук), 57:33 – 1:2.

Вратари: Кудрявцев (58:29) – Самойлов.

"Русские витязи" (Чехов) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Вейтов – 2 (Милехин, Шабаров), 1:52 – 0:1. Рубцов – 3 (бол., Краснов), 7:48 – 1:1. М. Мальцев – 1 (А. Волков, Курбатов), 22:22 – 1:2. Скуматов – 2 (Иванюженков, Рубцов), 30:58 – 2:2. Гончаров – 1 (Ануфриев, Клисунов), 33:09 – 3:2. Валенцов – 1 (М. Мальцев), 43:17 – 3:3. Кандзюба – 1 (бол., Горохов, Плехов), 51:15 – 4:3.

Вратари: Доненко – Мельничук (59:15).

"МХК МВД" (Балашиха) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 2:5 (0:0, 2:5, 0:0)

Голы: Шепелев – 1 (Томилов), 29:12 – 0:1. Петунин – 5 (Казаманов, Севостьянов), 29:54 – 1:1. Комаров – 4 (бол., Есаян, Меляков), 30:35 – 1:2. Потапов – 1 (Артемьев), 32:38 – 1:3. Леонов – 1 (Михайлов), 36:01 – 2:3. Рунов – 3, 36:44 – 2:4. Серанов – 2 (Коломаров, Меляков), 38:48 – 2:5.

Вратари: Корняков (Кузнецов, 32:28) – Суханов.