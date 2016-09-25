"Белые медведи" забросили 7 шайб "Алтаю"

"Белые медведи" разгромили "Алтай" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другом поединке "Снежные барсы" победили "Омских ястребов" и возглавили турнирную таблицу "Востока", обойдя "Стальных лис", которые проиграли "Реактору".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Меньщиков - 3 (бол., Платонов, Дубин), 11:24 - 1:0. Бикмуллин - 3 (бол., Тимиров), 13:49 - 1:1. Пикушин - 1 (Пачин, Солонинка), 26:26 - 1:2. Семенов - 2 (бол., Хисамутдинов, Хафизов), 38:29 - 1:3. Бикмуллин - 4 (бол., Тимиров), 50:36 - 1:4.

Вратари: Лозебников - Голованов.

"Снежные барсы" (Астана) - "Омские ястребы" (Омск) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Сальвассер - 1 (Шутов, Третьяков), 6:41 - 0:1. Ковалев - 6 (Самохвалов), 21:44 - 0:2. Ал. Ананичев - 2 (мен., Ар. Ананичев, Орехов), 26:14 - 1:2. Ал. Ананичев - 3 (Ар. Ананичев, Мельников), 38:25 - 2:2. Ал. Ананичев - 4 (Орехов), 45:15 - 3:2.

Вратари: Леонтьев - Утюгов (Лобачев, 45:15, 58:59).

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 1:7 (0:1, 1:0, 0:6)

Голы: Кравцов - 1 (Лавриненко, Тертышный), 13:10 - 0:1. Штефан - 1 (мен., Рыжий, Пархоменко), 22:54 - 1:1. Шафигулин - 2 (Кравцов), 41:46 - 1:2. Подкорытов - 2 (Лавриненко, Тертышный), 42:11 - 1:3. Кравцов - 2, 51:40 - 1:4. Лавриненко - 4 (Безруков, Подкорытов), 52:00 - 1:5. Безруков - 3 (бол., Шадрин, Соколов), 53:52 - 1:6. Подкорытов - 3 (бол., Кулиев), 54:45 - 1:7.

Вратари: Устинович - Мыльников.

"Сарматы" (Оренбург) - "Спутник" (Альметьевск) - 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы: Антонов - 3 (бол., Логинов, Кевлин), 7:53 - 0:1. Стрижов - 7 (Герасимов, Тявин), 17:44 - 1:1. Любишкин - 2 (Родионов), 34:38 - 2:1. Самигуллин - 2 (Борисов), 50:55 - 3:1. Саттаров - 3 (бол., Фасхутдинов, Фахрутдинов), 53:57 - 3:2. Стрижов - 8, 54:45 - 4:2. Антонов - 4 (бол., Сафин, Саттаров), 59:08 - 4:3.

Вратари: Кудашев - Артемьев (57:14 - 59:08, 59:25).