"Белые медведи" разгромили "Тюменский легион", "СКА-1946" обыграл "Тайфун"

"Амурские тигры" на своем льду уступили "СКА-Серебряным львам" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Тайфун" по буллитам уступил "СКА-1946", "Омские ястребы" в овертайме вырвали победу у "Мамонтов Югры", "Белые медведи" разгромили "Тюменский легион", а "Чайка", "Атланты" и "МХК МВД" добились домашних побед.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Смирнов - 3 (Полодян, Мисников), 10:55 - 0:1. Мисников - 8 (Полодян, Алтыбармакян), 17:48 - 0:2. Алтыбармакян - 16 (Яровой), 51:12 - 0:3. Мисников - 9 (Полодян, Алтыбармакян), 59:41 - 0:4.

Вратари: Насонов - Иванов.

Судья: Фатеев.

2 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:4 Б (0:0, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Барабанов - 8 (бол., Сультеев, Кукштель), 27:56 - 0:1. Хафизов - 2 (бол., Островский, Тарлецкий), 41:35 - 1:1. Басистый - 3 (Царюк), 51:59 - 1:2. Кукштель - 9 (бол., Сультеев, Барабанов), 54:29 - 1:3. Баженов - 8 (бол., Усанин), 55:49 - 2:3. Лоновенко - 10 (Хафизов, Прус), 57:26 - 3:3.

Победный буллит: Сультеев.

Вратари: Калинин - К.Л. Волков.

Судья: Прокуратов.

2 декабря. Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.

"Омские ястребы" (Омск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 6:5 ОТ (3:2, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Ковалев - 27 (А. Манукян, Яценко), 3:45 - 1:0. Гильманов - 5 (Шэн), 4:33 - 1:1. Руденко - 10 (мен.), 10:37 - 1:2. А. Манукян - 24 (Третьяков), 11:24 - 2:2. Ковалев - 28 (Минеев, А. Манукян), 16:45 - 3:2. Дроздецких - 3 (Яремчук), 21:02 - 3:3. Куцмус - 1 (бол., Еркин, Вахрутдинов), 27:46 - 3:4. А. Манукян - 25 (Ковалев, Минеев), 45:00 - 4:4. Латышевич - 5 (Устюжанинов), 45:55 - 4:5. Мельников - 11 (Коськин, Рожковский), 48:42 - 5:5. Третьяков - 14 (А. Манукян, Ковалев), 64:49 - 6:5.

Вратари: Новицкий - Нечистовский.

Судья: Фатихов.

2 декабря. Омск. "Арена Омск".

"Белые медведи" (Челябинск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Голы: Попов - 8 (Коновалов), 6:42 - 1:0. Коновалов - 13 (Безруков), 10:55 - 2:0. Попов - 9 (Коновалов), 35:09 - 3:0. Тертышный - 14 (Кравцов, Подкорытов), 46:17 - 4:0. Волков - 2 (Арзамасцев, Пленкин), 48:17 - 4:1. Коновалов - 14 (мен.), 53:20 - 5:1. Безруков - 13 (бол., Коновалов, Попов), 56:31 - 6:1.

Вратари: Мыльников - Дремин.

Судья: Томилов.

2 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Локо" (Ярославль) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Клопов - 10, 6:34 - 1:0. Артемьев - 6 (Потапов, Шаманин), 52:00 - 2:0.

Вратари: Суханов - Коновалов (58:50).

Судья: Макашов.

2 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 7:2 (4:1, 2:0, 1:1)

Голы: Назаревич - 13 (бол., Ельшанский, Дыняк), 4:54 - 1:0. Мешков - 4 (Томилов), 7:26 - 1:1. Ротенберг - 2 (Дыняк, Назаревич), 9:33 - 2:1. Васильев - 13 (Ельшанский), 13:09 - 3:1. Назаревич - 14 (Дыняк, Ротенберг), 18:20 - 4:1. Куракин - 7 (бол., Ельшанский, Завьялов), 21:41 - 5:1. Жолобов - 4 (Царев), 39:32 - 6:1. Завьялов - 3 (бол., Зеленков, Куракин), 40:43 - 7:1. Полуэктов - 5, 51:30 - 7:2.

Вратари: Толстиков - Трещалин (Кудрявцев, 18:20).

Судьи: Закиров, Шемякин.

2 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"МХК МВД" (Балашиха) - "Алмаз" (Череповец) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Петунин - 10, 6:36 - 1:0. Пилипенко - 2 (Петунин), 21:28 - 2:0. Гусынин - 4 (Андреев, Торопченко), 36:26 - 3:0. Панкратов - 5 (Орлов, Севостьянов), 46:48 - 4:0.

Вратари: Кузнецов - Донченко.

Судья: Тихомиров.

2 декабря. Балашиха. "Арена Балашиха".

"Атланты" (Мытищи) - "Красная Армия" (Москва) - 6:2 (2:1, 4:0, 0:1)

Голы: Воробьев - 2 (бол., Александров, Талалуев), 2:58 - 1:0. Алексеев - 3 (Ковалевский, Слесарев), 5:55 - 1:1. Воробьев - 3 (Талалуев), 19:20 - 2:1. Воробьев - 4 (Правило, Соколов), 23:06 - 3:1. Щербаков - 2 (Бунов, Овсянников), 30:27 - 4:1. Талалуев - 6 (бол., Соколов, Правило), 32:26 - 5:1. Правило - 6 (бол., Шулев), 36:45 - 6:1. Попугаев - 12 (бол., Мещеряков, Летов), 46:51 - 6:2.

Вратари: Шугаев (Фомин, 59:01) - Корепанов (Трифонов, 23:06).

Судья: Бестужев.

2 декабря. Мытищи. "Арена Мытищи".