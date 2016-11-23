"Белые медведи" проиграли "Толпару"

"Белые медведи", лидирующие в Восточной конференции МХЛ, проиграли уфимскому "Толпару" со счетом 2:3 в матче регуярного чемпионата. "Красная армия" одержала вторую победу над "МХК МВД".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Авто" (Екатеринбург) - "Омские ястребы" (Омск) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Голещихин - 19 (Обидин), 25:16 - 1:0. Рассейкин - 6 (Митякин, Щемеров), 32:57 - 2:0. Щеголев - 8 (А. Манукян, Ковалев), 38:06 - 2:1. Обидин - 12 (бол., Шишков, Климов), 40:59 - 3:1. Митякин - 2 (бол., Сушинский), 46:59 - 4:1.
Вратари: Гросс - Новицкий.
"Толпар" (Уфа) - "Белые медведи" (Челябинск) - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Миргалиев - 7 (Цулыгин), 24:13 - 1:0. Маргамов - 6 (бол., Банников , Миргалиев), 25:37 - 2:0. Безруков - 11, 37:24 - 2:1. Лавриненко - 8 (бол., Кравцов), 51:13 - 2:2. Аскаров - 7 (Сытый), 56:03 - 3:2.
Вратари: Циркуль - Мыльников (59:35).
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Спутник" (Альметьевск) - 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)
Голы: Лудцев - 6 (Фаткуллин, Караваев), 17:42 - 1:0. Зиновьев - 5 (Язьков), 22:12 - 2:0. Зиновьев - 6 (Язьков, Шевченко), 24:32 - 3:0. С. Богданов - 7 (Шевченко), 37:13 - 4:0. Фаткуллин - 3 (Пархоменко), 39:17 - 5:0. Каницкий - 2 (Рубан, Ситников), 58:12 - 6:0.
Вратари: Старостин - Минегалиев (Артемьев, 38:34).
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Нисковских - 1 (бол., Солонинка), 9:05 - 0:1. Нисковских - 2 (Кондрашин, Солонинка), 20:10 - 0:2. Пачин - 8 (Нисковских, Дзедаев), 34:18 - 0:3. Садыков - 3 (бол., Фильченков, Ткаченко), 42:18 - 1:3.
Вратари: Волохин (59:00 - 59:53) - Коротаев.
"Красная Армия" (Москва) - "МХК МВД" (Балашиха) - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: Крашенинников - 4 (Филин, Мокрицын), 15:58 - 1:0. Силаев - 11 (Подлубошнов, Бякин), 17:07 - 2:0. Андреев - 1 (Долгушкин), 23:19 - 2:1. Орлов - 1 (Р. Александров), 32:49 - 2:2. Попугаев - 11 (Мирошниченко), 36:47 - 3:2. Мокрицын - 4 (Крашенинников, Слесарев), 42:56 - 4:2. Каштанов - 6 (Мещеряков), 50:22 - 5:2.
Вратари: Корепанов - Кузнецов.
"Локо" (Ярославль) - "Тайфун" (Уссурийск) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Фатеев - 5 (мен., Кудрявцев), 39:28 - 1:0.
Вратари: Красоткин - Грошев (59:42).
"Алмаз" (Череповец) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Чекмарев - 6 (бол., Марков, Гераськин), 25:12 - 1:0. Шабуров - 16 (бол., Заседа, Павлов), 32:50 - 1:1. Карпусь - 9 (бол., Шабуров, Павлов), 48:17 - 1:2. Забабурин - 7 (бол., Гиздатуллин, Каптелин), 49:36 - 1:3. Лощенко - 16 (бол., Калугин, Лапин), 58:51 - 2:3.
Вратари: Артамкин (58:18 - 58:51, 59:03) - Боярчук.
"Крылья Советов" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Панчук - 1 (Томилов), 15:51 - 0:1. Коломаров - 5 (бол., Комаров), 57:06 - 0:2.
Вратари: Кудрявцев - Иноземцев.
"ХК Рига" (Рига) - "Атланты" (Мытищи) - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Голы: Зиле - 3 (бол., Галоха, Разгалс), 15:35 - 1:0. Царев - 1 (Шинкаренко), 22:40 - 1:1. Зиле - 4 (Галоха, Разгалс), 33:13 - 2:1. Шинкаренко - 5 (Селютин, Щербаков), 33:49 - 2:2. Нарзяев - 6 (Александров), 42:26 - 2:3. Александров - 2 (Талалуев, Нарзяев), 49:19 - 2:4. Правило - 5 (Соколов, Воробьев), 51:55 - 2:5.
Вратари: Наумов (Григалс, 51:55) - Шугаев.