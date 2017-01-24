"Белые медведи" победили "Реактор" и сократили от него отставание на "Востоке"

"Белые медведи" обыграли "Реактор" в центральном матче игрового дня регулярного чемпионата МХЛ. Клуб из Челябинска идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от нижнекамцев на 9 очков (по потерянным - на три).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коновальчук - 12 (Пятин, Токарев), 27:40 - 0:1. Каницкий - 5 (Щукин, Зиновьев), 35:57 - 1:1. Авраменко - 17 (Меньщиков, Пятин), 64:58 - 1:2.

Вратари: Старостин - Лозебников.

"Ирбис" (Казань) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)

Голы: Редков - 14 (мен.), 10:08 - 1:0. Богатов - 5 (Насыбуллин, Валеев), 16:33 - 2:0. Валеев - 21 (Насыбуллин), 30:30 - 3:0. Самсонов - 15 (Расулов, Шабанов), 34:27 - 4:0. Д. Марушев - 8 (Саттаров), 39:39 - 5:0. Пархоменко - 13 (бол., Меньщиков, Кокшаров), 59:34 - 5:1. Кокшаров - 6 (Меньщиков, Пархоменко), 59:40 - 5:2.

Вратари: Мифтахов - Шутов (Устинович, 40:00).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - МХК МВД (Балашиха) - 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Баранов - 4 (Жабреев, Дыняк), 5:27 - 1:0. Назаревич - 20 (Ельшанский, Куракин), 16:28 - 2:0. Мжельский - 5 (Андреев), 26:47 - 2:1. Усков - 2 (Панкратов), 31:23 - 2:2.

Победный буллит: Назаревич.

Вратари: Устименко - Райко (Кузнецов, 65:00).

"Ладья" (Тольятти) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сыромятников - 11 (Вл. Журавлев), 0:58 - 1:0. Моренец - 6 (Николенко), 29:30 - 2:0. Токарев - 1 (Бакушин, Мельников), 31:35 - 2:1. Мусабаев - 1 (Лазарев), 53:01 - 2:2.

Победный буллит: Мельников.

Вратари: Никоноров - Леонтьев.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мухамедзянов - 6 (Факиров), 3:53 - 0:1. Шарипов - 5 (мен., Вараница), 23:18 - 0:2. Локтев - 16 (бол.), 45:08 - 1:2. Локтев - 17 (бол., Бахтин), 48:15 - 2:2.

Победный буллит: Залалутдинов.

Вратари: Шарапов - Кудашев.

"Красная Армия" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Денисенко - 9 (Коваленко), 5:16 - 0:1. Николишин - 2 (бол., Луговяк, Бякин), 25:08 - 1:1. Иванов - 10 (бол., Слепец, Громов), 30:25 - 1:2. Огиенко - 10 (бол., Николишин), 31:07 - 2:2. Слепец - 8 (бол., Романов, Ковалев), 50:16 - 2:3.

Вратари: Корепанов (59:41) - Яковлев.

"Спартак" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Гайнетдинов - 1 (Чернов), 29:42 - 0:1. Чернов - 12 (Баженов), 33:12 - 0:2. Лоновенко - 15 (бол., Тарлецкий, Островский), 50:42 - 0:3. Чибиряев - 9 (Сходцев), 55:18 - 1:3. Первов - 13 (Пелевин), 55:57 - 2:3. Гайнетдинов - 2 (п.в., Чернов, Грошев), 59:22 - 2:4.

Вратари: Лысенков (55:47 - 55:57, 59:13 - 59:22) - Грошев.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Коновалов - 18 (бол., Могильников, Подкорытов), 7:23 - 0:1. Ширяев - 2 (Попов), 27:45 - 0:2. Шарифьянов - 6 (бол., Сорокин, Тимиров), 52:38 - 1:2. Набиуллин - 15 (Хисамутдинов, Володин), 56:29 - 2:2. Попов - 13 (Подкорытов), 60:07 - 2:3.

Вратари: Голованов - Мыльников.

"Русские витязи" (Чехов) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Голы: Шабуров - 23 (Сыроежкин, Крутий), 28:23 - 0:1. Верба - 11 (Горохов), 42:23 - 1:1. Заседа - 15 (Михасенок, Карпусь), 46:17 - 1:2. Ануфриев - 3 (Горохов), 54:47 - 2:2. Горохов - 14 (бол., Доненко), 58:30 - 3:2.

Вратари: Доненко - Насонов (45:47 - 46:17, 58:55).

"Крылья Советов" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Дмитричев - 4 (Шабаев), 5:26 - 1:0. Лощенко - 23 (бол., Калугин, Гераськин), 8:59 - 1:1. Скобелев - 7 (Морулев, Грачев), 24:10 - 1:2. Малашкевич - 2 (Е. Кудрявцев, Борунов), 36:59 - 2:2. Морулев - 1 (Колесников, Данилов), 59:44 - 2:3.

Вратари: Трещалин (59:44) - Донченко.

"Рига" - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Галоха - 6 (бол., Сварс, Разгалс), 21:48 - 1:0. Сварс - 2 (Круминьш), 26:42 - 2:0. Гегерис - 5 (бол., Разгалс), 32:00 - 3:0. Милехин - 7, 36:43 - 3:1. Шепитько - 11 (Петьков, Ожгихин), 52:14 - 3:2. Милехин - 8 (Царюк), 52:59 - 3:3. Милехин - 9 (Кукштель, Сультеев), 64:04 - 3:4.

Вратари: Григалс - К.Л. Волков.

"Атланты" (Мытищи) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: П. Щербаков - 6 (Шинкаренко, Миллер), 25:06 - 1:0. Есаян - 5 (бол., Коломаров, Комаров), 32:41 - 1:1. Шинкаренко - 15 (Царев, П. Щербаков), 45:17 - 2:1. Комаров - 11 (Коломаров, Меляков), 49:36 - 2:2. Комаров - 12 (Есаян), 59:27 - 2:3.

Вратари: Сидорин (59:45) - Суханов.