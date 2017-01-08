"Белые медведи" обыграли "Омких ястребов"

"Белые медведи" на своем льду переиграли "Омских ястребов" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Толпар" одолел "Авто", "Чайка" переиграла "МХК МВД", а "Алтай" взял верх над "Спутником".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Толпар" (Уфа) - "Авто" (Екатеринбург) - 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
Голы: Среднев - 1 (Аскаров, Биткин), 1:05 - 1:0. Котляревский - 4 (Цулыгин, Гайсин), 11:42 - 2:0. Митякин - 6 (Обидин, Климов), 16:58 - 2:1. Сытый - 1 (Старцев, Оськин), 17:19 - 3:1. Власкин - 3 (бол., Носков, Рассейкин), 32:39 - 3:2. Старцев - 2 (Среднев, Аскаров), 50:04 - 4:2. Митякин - 7 (Шишков), 59:38 - 4:3.
Вратари: Циркуль - Фомин (58:14 - 59:38, 59:48).
Судья: Сироткин.
8 января. Уфа. Дворец спорта.
"Белые медведи" (Челябинск) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Подкорытов - 13 (Попов), 39:15 - 1:0. Афонасьевский - 6 (Шафигулин, Кулиев), 55:34 - 2:0.
Вратари: Мустафин - Лобачев.
Судья: Раминг.
8 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
"Чайка" (Нижний Новгород) - "МХК МВД" (Балашиха) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Потапов - 6 (бол., Веряев, Халемин), 5:45 - 1:0. Комаров - 9 (бол., Есаян, Коломаров), 29:44 - 2:0. Потапов - 7 (Халемин), 49:48 - 3:0. Панкратов - 7 (Гусынин, Усков), 55:00 - 3:1. Серанов - 5 (п.в., Комаров, Кондрашин), 59:59 - 4:1.
Вратари: Суханов - Райко (58:20 - 59:59).
Судья: Закиров.
8 января. Нижний Новгород. ДС им. В. С. Коноваленко.
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Спутник" (Альметьевск) - 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Голы: Бархаткин - 5 (Антонов), 11:52 - 0:1. Гусейнов - 2 (бол.), 16:05 - 1:1. Бекетаев - 4, 26:49 - 2:1. Штефан - 2 (мен., Кокшаров), 28:42 - 3:1. Меньщиков - 8 (мен., Гусейнов), 28:54 - 4:1. Пархоменко - 11 (мен., Назаров), 37:20 - 5:1. Меньщиков - 9 (бол., Назаров), 40:41 - 6:1. Мухутдинов - 1 (бол., Мулюков, Иванов), 51:08 - 6:2.
Вратари: Шутов - Голубев (Минегалиев, 40:00).
Судья: Алексеев.
8 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.