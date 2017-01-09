"Белые медведи" и "Омские ястребы" забросили 13 шайб на двоих

"Белые медведи" и "Омские ястребы" в матче регулярного чемпионата МХЛ забросили 13 шайб. С разницей в один гол победу одержали омичи.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Белые медведи" (Челябинск) - "Омские ястребы" (Омск) - 6:7 (2:2, 1:3, 3:2)

Голы: Охотюк - 1 (бол., Кулиев, Афонасьевский), 3:02 - 1:0. Рожковский - 4 (Образцов, Самохвалов), 10:04 - 1:1. Кулиев - 11 (Афонасьевский), 11:45 - 2:1. Ковалев - 37, 19:40 - 2:2. Блинов - 4, 24:29 - 2:3. Карпухин - 3, 26:59 - 3:3. Лобанов - 4 (Блинов), 33:07 - 3:4. А. Манукян - 31 (бол., Ковалев, Третьяков), 39:29 - 3:5. Афонасьевский - 7, 43:55 - 4:5. Самохвалов - 10 (Завгородний, Образцов), 44:21 - 4:6. А. Манукян - 32 (Третьяков, Яценко), 46:48 - 4:7. Волков - 2 (Шафигулин, Охотюк), 47:48 - 5:7. Афонасьевский - 8 (Кулиев), 59:05 - 6:7.

Вратари: Мустафин (Подскребалин, 44:21, 59:21) - Лобачев.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "МХК МВД" (Балашиха) - 3:5 (1:0, 0:4, 2:1)

Голы: Шетле - 16 (бол., Веряев, Бабрусев), 11:06 - 1:0. Торопченко - 13 (Андреев), 24:41 - 1:1. Читава - 3 (Широченко), 24:55 - 1:2. Чебыкин - 11 (бол., Андреев, Грищенко), 25:49 - 1:3. Чебыкин - 12 (Андреев, Торопченко), 31:00 - 1:4. Комаров - 10 (Потапов, Коротин), 41:39 - 2:4. Зубов - 4 (Коротин, Жилов), 49:07 - 3:4. Торопченко - 14 (п.в., Н. Александров), 59:06 - 3:5.

Вратари: Суханов (Иноземцев, 25:49, 58:40 - 59:06) - Кузнецов.

"Алмаз" (Череповец) - "ХК Рига" (Рига) - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Сичевс - 5 (Барановскис, Калькис), 4:21 - 0:1. Заплатников - 2 (Юшкевич), 23:50 - 1:1. Гераськин - 9 (Грачев, Скобелев), 40:38 - 2:1. Грачев - 7 (Гераськин, Скобелев), 58:25 - 3:1. Данилов - 4 (п.в., Колесников, Шляхтов), 59:52 - 4:1.

Вратари: Донченко - Григалс (59:11 - 59:52).

"Снежные барсы" (Астана) - "Реактор" (Нижнекамск) - 3:5 (1:0, 1:4, 1:1)

Голы: Мелихов - 9 (бол., Боровиков, Полохов), 11:59 - 1:0. Голубев - 1 (Сейтанов), 25:26 - 2:0. Галеев - 2 (бол., Хафизов, Голубович), 32:41 - 2:1. Галеев - 3 (Сорокин, Хафизов), 37:07 - 2:2. Пачин - 18 (Пикушин, Чабатов), 37:51 - 2:3. Тимиров - 12 (Хасанов), 39:27 - 2:4. Набиуллин - 13 (мен.), 41:17 - 2:5. Макеев - 7 (мен., Боровиков), 48:24 - 3:5.

Вратари: Леонтьев (59:50) - Голованов.

"Толпар" (Уфа) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Носков - 8 (Рассейкин, Воронков), 15:42 - 0:1. Котляревский - 5 (мен.), 54:11 - 1:1.

Победный буллит: Лебединец.

Вратари: Циркуль - Гросс.