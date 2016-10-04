"Белые медведи" и "ХК Рига" добились побед

"Белые медведи" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ победил "Омских ястребов" - 4:3 Б. В другой встрече "ХК Рига" обыграл "Крылья Советов" - 6:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 3:4 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: А. Манукян - 7 (бол., Ковалев), 8:04 - 1:0. Шепелев - 1 (бол., Шафигулин, Коновалов), 19:19 - 1:1. А. Манукян - 8 (Ковалев, Щеголев), 28:13 - 2:1. Ковалев - 9 (бол., Яценко, Щеголев), 31:29 - 3:1. Кравцов - 2 (бол., Подкорытов, Тертышный), 41:15 - 3:2. Волобуев - 2 (Шепелев, Попов), 47:59 - 3(cat).

Победный буллит: Кулиев.

Вратари: Лобачев - Мустафин.

Судья: Мелихов.

4 октября. Омск. "Арена Омск".

"ХК Рига" (Рига) - "Крылья Советов" (Москва) - 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Голы: Разгалс - 2 (Галоха), 3:36 - 1:0. Разгалс - 3 (бол., Балинскис, Барановскис), 19:15 - 2:0. Разгалс - 4 (мен., Галоха), 21:57 - 3:0. Туревич - 2 (Панкевич), 43:23 - 4:0. Политов - 2, 49:00 - 4:1. Туревич - 3 (Висоцкис), 53:11 - 5:1. Калькис - 1 (Панкевич, Висоцкис), 56:37 - 6:1. Гаврилов - 1 (бол., Булыгин), 59:55 - 6:2.

Вратари: Григалс - Трещалин.

Судья: Михаевич.

4 октября. Пиньки. Инбокс-Холл.