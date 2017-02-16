"Авто" забросил "Алтаю" 10 шайб

"Авто" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Алтай" - 10:2. Также побед добились "Кузнецкие медведи", "Сибирские снайперы", "Толпар" и "Амурские тигры".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 10:2 (2:1, 6:0, 2:1)

Голы: Гусейнов - 4 (бол., Рыжий, Лоншаков), 1:54 - 0:1. Дербенев - 8 (бол., Носков, Щемеров), 7:39 - 1:1. Дербенев - 9 (бол., Носков, Воронков), 18:32 - 2:1. Ивашов - 13 (Митякин, Обидин), 22:59 - 3:1. Дербенев - 10 (Воронков, Валитов), 31:29 - 4:1. Ивашов - 14 (Митякин, Обидин), 33:05 - 5:1. Митякин - 10 (Обидин, Ивашов), 35:42 - 6:1. Никулин - 3 (Дубовик), 36:25 - 7:1. Обидин - 24 (Митякин, Ивашов), 38:22 - 8:1. Кокшаров - 9 (бол., Штефан, Щекин), 57:33 - 8:2. Васильев - 6 (Максимов), 58:36 - 9:2. Ивашов - 15 (Климов), 59:56 - 10:2.

Вратари: Фомин (Лавриненко, 40:00) - Шутов (Устинович, 40:00).

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Белые медведи" (Челябинск) - 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Голы: Малетин - 10 (Емец, Шевченко), 25:29 - 1:0. Караваев - 20 (Загинайко), 39:06 - 2:0. Тертышный - 16 (Подкорытов), 46:26 - 2:1. Караваев - 21 (Лудцев, Уткин), 47:05 - 3:1. Пархоменко - 28 (бол., Лудцев, Караваев), 50:16 - 4:1. Шадрин - 5 (Соколов, Могильников), 57:15 - 4:2. Лудцев - 18, 58:48 - 5:2.

Вратари: Старостин - Мустафин.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Омские ястребы" (Омск) - 7:2 (4:0, 1:0, 2:2)

Голы: Назаров - 4 (Лапин), 3:39 - 1:0. Ткаченко - 19 (Молофеев, Михайлов), 12:27 - 2:0. Молофеев - 19 (Ткаченко, Михайлов), 13:25 - 3:0. Коротков - 22, 14:29 - 4:0. Локтев - 28 (Лапин, Назаров), 20:33 - 5:0. Ткаченко - 20 (бол., Десятков), 41:13 - 6:0. Богуш - 13 (Коротков, Челбаев), 46:57 - 7:0. Завгородний - 3 (А. Манукян, Минеев), 52:37 - 7:1. Мельников - 15 (Дервук, Завгородний), 52:50 - 7:2.

Вратари: Шарапов - Лобачев (Галанов, 14:29).

"Толпар" (Уфа) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Скориков - 11 (Биткин, Банников), 24:31 - 1:0. Аскаров - 14 (Биткин, Гайсин), 27:10 - 2:0. Залитов - 4 (Скориков, Петрунин), 33:29 - 3:0.

Вратари: Булыгин - Каратаев.

"Крылья Советов" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Садретдинов - 15 (бол., Полуэктов, Борунов), 4:22 - 1:0. Лушников - 1 (бол., Гиздатуллин, Подзиньш), 7:35 - 1:1. Гиздатуллин - 21 (бол., Крутий, Букарев), 51:35 - 1:2.

Вратари: Трещалин (59:03 - 59:48) - Боярчук.