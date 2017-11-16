"Авто" забросил 7 шайб, "Реактор" - 8, "Стальные лисы" - 9

В очередной день регулярного чемпионата МХЛ состоялся ряд результативных матчей. "Авто" разгромил "Алтай" со счетом 7:0, "Реактор" обыграл "Ладу" 8:3, а "Стальные лисы" - "Тюменский легион" 9:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) - "Алмаз" (Череповец) - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Климов - 8 (Марков, Заплатников), 11:33 - 0:1. М. Гершкович - 1 (И. Кожухов), 19:26 - 1:1. Морулев - 5 (бол., Калугин, Грачев), 25:47 - 1:2. Морулев - 6 (бол., Грачев, Калугин), 27:49 - 1:3. Гончарук - 11 (Крикуненко, Александров), 36:13 - 2:3. Александров - 18 (бол., Кочкарев, Раров), 39:15 - 3:3. Гераськин - 10, 59:45 - 3:4.

Вратари: Булыгин - Мочалов.

"Снежные барсы" (Астана) - "Толпар" (Уфа) - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Ярошенко - 4 (Балдин, Соколка), 15:58 - 1:0. Муратов - 5 (С-т Данияр, Гусынин), 20:30 - 2:0. Мусоров - 1 (бол., Гатиятов, Бакушин), 27:22 - 3:0. Синявский - 8 (Пачин, Чистяков), 46:37 - 3:1. Скориков - 5 (бол., Сытый, Синявский), 56:35 - 3:2.

Вратари: Каратаев - Тарасов (Грошев, 28:41, 58:56 - 59:15).

"Омские ястребы" (Омск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Колодько - 4 (Лю-Кэ-Сю, Левашов), 7:04 - 0:1. Ширгазиев - 1 (Лобанов, Шутов), 24:32 - 1:1. Шутов - 1 (Лобанов, Ширгазиев), 26:31 - 2:1. Радзивилюк - 2 (Дудошкин, Мельников), 26:53 - 3:1. Тарасов - 6 (бол., Максюков), 34:20 - 3:2. Мельников - 9 (буллит), 59:46 - 4:2.

Вратари: Лобачев - Барышников (Катюхин, 26:53).

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)

Голы: Дорофеев - 6 (Спиридонов), 10:20 - 1:0. Арзамасцев - 5 (Цибин, Волков), 13:52 - 1:1. Шешин - 5 (Спиридонов, Герасимов), 16:58 - 2:1. Токарев - 9 (Борисов, Мишаков), 19:15 - 3:1. Дорофеев - 7 (бол., Борисов, Шешин), 23:05 - 4:1. Коробкин - 13 (Дубин, Башкиров), 33:44 - 5:1. Коробкин - 14 (Рожков), 40:29 - 6:1. Платонов - 7 (Абдуллин), 40:53 - 7:1. Борисов - 1 (бол., Спиридонов, Шешин), 45:51 - 8:1. Дубин - 8 (бол., Хайруллин, Абдуллин), 46:43 - 9:1. Леваков - 5 (бол., Коваленко, Степанов), 49:55 - 9:2.

Вратари: Кочетков - Марчук (Дремин, 19:15, Марчук, 46:43).

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)

Голы: Севостьянов - 1 (Воронков), 15:28 - 0:1. Шарипов - 8 (Дубовик), 26:25 - 0:2. Дербенев - 8 (Голещихин), 30:37 - 0:3. Шишков - 2 (Павленко, Белоцкий), 38:16 - 0:4. Севостьянов - 2 (бол., Дубовик, Голещихин), 40:43 - 0:5. Бухаров - 4 (Белоцкий), 46:20 - 0:6. Богатырев - 2 (бол., Павленко, Белоцкий), 54:28 - 0:7.

Вратари: Шутов (Афонин, 38:16) - Галкин.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

Голы: Д. Зиновьев - 1 (Киселев), 17:22 - 1:0. Попов - 9 (Мансуров), 27:49 - 2:0. Челбаев - 7 (Шашков), 28:16 - 2:1. Д. Зиновьев - 2 (Несветаев), 28:57 - 3:1. Кобяков - 6 (Степанов), 31:44 - 4:1. Лапин - 15 (бол., Шашков), 32:40 - 4:2. Ясинский - 3 (бол., Степанов), 39:14 - 5:2. Шашков - 10 (бол., Коньков), 49:48 - 5:3. Степанов - 6 (Кобяков), 50:38 - 6:3.

Вратари: Мустафин - Шарапов (Шмаков, 28:57).

"Сарматы" (Оренбург) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 5:4 ОТ (1:0, 0:3, 3:1, 1:0)

Голы: Багин - 3, 7:03 - 1:0. Гайдеик - 13 (бол., Вахрутдинов), 34:13 - 1:1. Латышевич - 3 (Морозов, Ваулин), 36:04 - 1:2. Ал. Беляев - 3 (Морозов, Ваулин), 39:58 - 1:3. Яремчук - 7 (Руденко), 44:39 - 1:4. Куров - 6, 54:01 - 2:4. Ипатов - 7 (Багин, Сальвассер), 54:14 - 3:4. Куров - 7 (бол., Бардаков), 56:57 - 4:4. Любишкин - 11 (бол., Куров, Юлбарисов), 60:48 - 5:4.

Вратари: Шарыгин (Мельников, 44:39) - Нечистовский.

"Спутник" (Альметьевск) - "Ирбис" (Казань) - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Зайцев - 2 (Пьянов, Вильданов), 2:02 - 0:1. Сарапульцев - 4 (Ульчинский, Валеев), 26:42 - 1:1. Баин - 4 (бол., Купчихин, Тумченко), 37:04 - 1:2. Журавлев - 6 (Мухин, Галимов), 44:33 - 1:3. Журавлев - 7 (бол., Галимов), 46:44 - 1:4. Антонов - 2 (мен., Чупин), 53:02 - 2:4.

Вратари: Косов (57:29) - Каляев.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Ладья" (Тольятти) - 8:3 (2:1, 4:1, 2:1)

Голы: Грошев - 6 (мен., Вл. Журавлев), 6:03 - 0:1. Пикушин - 1 (бол., Пузанов), 6:23 - 1:1. Хасанов - 17 (Хафизов, Хисамутдинов), 19:59 - 2:1. Хасанов - 18 (Хафизов), 20:41 - 3:1. Алексеев - 4 (Усманов, Кизимов), 31:18 - 3:2. Шарифьянов - 2 (бол., Тимиров, Семенов), 35:25 - 4:2. Полькин - 2 (Мартынов, Голубович), 36:00 - 5:2. Хисамутдинов - 10 (Хасанов, Хафизов), 39:53 - 6:2. Хафизов - 6 (бол., Хасанов), 42:29 - 7:2. Полькин - 3 (Пикушин, Шарифьянов), 56:45 - 8:2. Сыромятников - 7 (бол., Грошев), 58:22 - 8:3.

Нереализованный буллит: Переляев (17:49, Ладья).

Вратари: Коротаев - Исаев (Никоноров, 36:00).

"Динамо" (Москва) - "Атланты" (Мытищи) - 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Голы: Панкратов - 8 (бол., Прибыльский, Толпегин), 13:34 - 1:0. Ващук - 5 (бол., Тарлецкий, Колегов), 30:13 - 1:1. Шакиров - 7 (бол., Тарлецкий, Бобров), 38:35 - 1:2. Морозов - 2 (Захаров), 49:32 - 1:3. Семенеко - 2 (Панкратов, Муранов), 54:27 - 2:3. Панкратов - 9, 57:22 - 3:3. Толпегин - 5 (бол., Леонов, Прибыльский), 59:16 - 4:3.

Вратари: Райко - Калинин (49:27 - 49:32).

"Красная Армия" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы: Ртищев - 7 (Комиссаров), 11:53 - 1:0. Лобанов - 10 (Исхаков, Филин), 18:23 - 2:0. Шаманин - 3 (мен., Коломаров, Клопов), 19:49 - 2:1. Соркин - 3 (Мирошниченко), 21:51 - 3:1. Шабловский - 4 (Платонов), 21:58 - 3:2. Мокрицын - 8 (Бочкарев, Опарко), 42:54 - 4:2. Филин - 8 (Мокрицын, Бочкарев), 46:14 - 5:2. Крайнов - 1 (Чайка), 46:56 - 5:3.

Вратари: Лозебников - Кожокарь (Иноземцев, 21:51).

"Крылья Советов" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Михасенок - 8 (Герич), 2:08 - 1:0. Дыняк - 18 (Ельшанский, Чернов), 6:56 - 1:1. Чернов - 11 (Дыняк), 59:48 - 1:2.

Вратари: Трещалин - Устименко.