"Авто" по буллитам победил "Давос", "Красная Армия" разгромила "Тршинец"

"Авто" в матче Кубка мира среди молодежных команд по буллитам победил "Давос" - 4:3. В составе российской команды голы забили Антон Кошелев, Павел Воронков и Владислав Шишков.

У гостей отличились Штефан Шпинелль, Марино Мизани и Томас Хоффманн. В серии буллитов победный бросок исполнил Владимир Кузнецов.

В другом матче "Красная Армия" разгромила чешский "Тршинец" со счетом 6:0.