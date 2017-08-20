"Авто" по буллитам победил "Давос", "Красная Армия" разгромила "Тршинец"

"Авто" в матче Кубка мира среди молодежных команд по буллитам победил "Давос" - 4:3. В составе российской команды голы забили Антон Кошелев, Павел Воронков и Владислав Шишков.
У гостей отличились Штефан Шпинелль, Марино Мизани и Томас Хоффманн. В серии буллитов победный бросок исполнил Владимир Кузнецов.
В другом матче "Красная Армия" разгромила чешский "Тршинец" со счетом 6:0.
"Авто" вырвал победу у "Давоса" в серии послематчевых бросков, победный буллит на счет Владимира Кузнецова @hcavtomobilist #JCWC2017 pic.twitter.com/J4cLQEW91a– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 20 августа 2017 г.
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