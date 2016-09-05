"Авто" переиграл "Реактор", "Сарматы" разгромили "Алтай"

В Молодежной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Авто" (Екатеринбург) - "Реактор" (Нижнекамск) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Сорокин - 1 (бол., Воеводин, Солонинка), 1:55 - 0:1. Сафин - 1 (Обидин), 13:57 - 1:1. Носков - 1 (бол., Сафин, Климов), 28:51 - 2:1. Обидин - 1 (Носков), 40:24 - 3:1. Дербенев - 1 (Воронков), 50:45 - 4:1.
Вратари: Фомин - Голованов.
Судья: Шишло.
5 сентября. Верхняя Пышма. ЛА им. А.Козицина.
"Сарматы" (Оренбург) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 11:1 (4:0, 3:0, 4:1)
Голы: Тявин - 1 (бол., Герасимов, Борисов), 10:24 - 1:0. Мухамедзянов - 1 (Пивунов, Вараница), 11:39 - 2:0. Ипатов - 1 (Пивунов), 17:26 - 3:0. Стрижов - 1 (Багин), 18:41 - 4:0. Тявин - 2 (мен., Факиров), 28:13 - 5:0. Борисов - 1 (мен., Факиров), 35:35 - 6:0. Самигуллин - 1 (бол., Стрижов, Вараница), 39:50 - 7:0. Стрижов - 2 (бол., Багин), 42:29 - 8:0. Ипатов - 2 (Пивунов), 46:12 - 9:0. Бекетаев - 1 (Джангазинов), 47:56 - 9:1. Факиров - 1 (Залалутдинов, Тявин), 50:34 - 10:1. Стрижов - 3 (Самигуллин, Вараница), 59:24 - 11:1.
Вратари: Кудашев - Каратаев (Устинович, 20:00).
Судья: Парфенов.
5 сентября. Оренбург. ЛД "Звездный".
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Ладья" (Тольятти) - 6:5 (1:1, 3:1, 2:3)
Голы: Зиновьев - 1 (Донской), 0:54 - 1:0. Рахимуллин - 1 (Васильев), 19:10 - 1:1. Дрожжин - 1, 21:35 - 1:2. Караваев - 1 (Пархоменко), 25:43 - 2:2. Малетин - 1 (Петров), 30:19 - 3:2. Зиновьев - 2, 30:39 - 4:2. Рахимуллин - 2, 43:10 - 4:3. Кухарев - 1 (Сыромятников), 43:35 - 4:4. Олендаренко - 1 (бол., Рубан), 49:40 - 5:4. Сулейманов - 1 (Дрожжин, Куликов), 57:17 - 5:5. Рубан - 1 (Сотников), 58:33 - 6:5.
Вратари: Катюхин (Югов, 43:35) - Отпущенников (Ялбуев, 30:39).
Судья: Алексеев.
5 сентября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Сорокин - 1 (Кривошеев), 11:57 - 1:0. Полодян - 1 (бол., Алтыбармакян), 13:28 - 2:0. Яровой - 1 (Кирьянов), 20:45 - 3:0. Алтыбармакян - 1 (Полодян, Яровой), 39:06 - 4:0. Забабурин - 1 (Науменко, Давлеткулов), 41:39 - 4:1. Алтыбармакян - 2 (бол., Кирьянов, Яровой), 43:37 - 5:1. Мишкин - 1 (Чернов, Крупкин), 47:50 - 6:1.
Вратари: Иванов - Боярчук (Насонов, 20:45).
Судья: Беляев.
5 сентября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Ирбис" (Казань) - 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)
Голы: Садыков - 1 (Коротков), 5:39 - 1:0. Валеев - 1, 9:14 - 1:1. Коротин - 1, 11:42 - 1:2. М. Марушев - 1 (Колегов), 13:22 - 1:3. Расулов - 1 (мен., Мужиков), 44:10 - 1:4. Десятков - 1 (бол., Кондауров), 52:34 - 2:4.
Вратари: Волохин (59:02) - Каляев.
Судья: Шерер.
5 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Пятин - 1 (Абдуллин), 17:00 - 1:0. Харькин - 1 (бол., Швырев, Янчевский), 36:45 - 2:0. Ахметов - 1 (Орехов, Мелихов), 46:33 - 2:1. Железков - 1 (Козлов, Абдуллин), 51:42 - 3:1.
Вратари: Бронников - Леонтьев.
Судьи: Тельнов, Томилов.
5 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".
"Толпар" (Уфа) - "Спутник" (Альметьевск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Разумняк - 1 (Кузьмин), 17:30 - 1:0. Оськин - 1 (Петрищев, Разумняк), 33:37 - 2:0. Котляревский - 1 (Кузьмин), 50:50 - 3:0. Фахрутдинов - 1 (Кевлин, Антонов), 57:37 - 3:1.
Вратари: Циркуль - Минегалиев.
Судья: Сироткин.
5 сентября. Уфа. Дворец спорта.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Плетников - 1, 21:51 - 1:0. Кунгурцев - 1 (бол., Леваков), 29:40 - 2:0. Кошурников - 1, 37:29 - 2:1.
Вратари: Тяло - Мыльников (59:03).
Судья: Меньших.
5 сентября. Тюмень. Дворец спорта.
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Омские ястребы" (Омск) - 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Ковалев - 1 (Яценко), 0:37 - 0:1. Уфимцев - 1 (Руденко, Ал. Беляев), 56:57 - 1:1.
Победный буллит: Сальвассер.
Вратари: Нечистовский - Лобачев.
Судья: Комаров.
5 сентября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
"Красная Армия" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Голы: Андреев - 1 (Михайлов, Анисимов), 15:51 - 0:1. Зеленков - 1 (Ельшанский, Жабреев), 24:12 - 0:2. Силаев - 1 (Мирошниченко, Бякин), 31:51 - 1:2. Бякин - 1 (Мясищев, Козырев), 36:35 - 2:2. Кудрявцев - 1 (Дыняк, Назаревич), 38:32 - 2:3.
Вратари: Корепанов (57:56) - Масленников.
Судьи: Ермолаев, Солнцев.
5 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
"Алмаз" (Череповец) - "МВД" (Балашиха) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Лощенко - 1, 15:55 - 1:0. Колесников - 1 (Гулькин, Лощенко), 46:52 - 2:0. Торопченко - 1 (Липанов), 53:59 - 2:1.
Вратари: Артамкин - Г. Кузнецов (58:56).
Судья: Кочетов.
5 сентября. Череповец. Ледовый дворец.
"Рига" - "Спартак" (Москва) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Платонов - 1 (Пушкарев), 55:07 - 0:1.
Вратари: Григалс - Лысенков.
Судья: Михаевич.
5 сентября. Пиньки. Инбокс-Холл.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Тайфун" (Уссурийск) - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Голы: Ожгихин - 1 (Шепитько), 2:32 - 1:0. Шабаров - 1 (бол., Нестеров, Володин), 19:11 - 2:0. Володин - 1 (бол., Сультеев), 26:42 - 3:0. Володин - 2 (Кукштель), 47:26 - 4:0. Чернов - 1, 51:53 - 4:1. Овечкин - 1 (Вейтов, Шабаров), 54:15 - 5:1.
Вратари: Мельничук - Калинин.
Судья: Заболотнев.
5 сентября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".