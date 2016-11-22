"Авто" и "Омские ястребы" забили десять шайб на двоих

"Омские ястребы" на выезде обыграли "Авто" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Команды на двоих забросили десять шайб. Лидеры чемпионата одержали сегодня победы. "Красная армия" была сильнее "МХК МВД", а "Белые медведи" на выезде одолели "Толпар".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Омские ястребы" (Омск) - 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)

Голы: Васильев - 1 (Левашов), 3:03 - 1:0. Минеев - 4, 7:30 - 1:1. Крашенинин - 5 (Сальвассер, Блинов), 9:41 - 1:2. Щемеров - 1 (Воронков, Митякин), 12:21 - 2:2. Ковалев - 25 (А. Манукян), 28:08 - 2:3. Васильев - 2 (Азаров, Левашов), 29:48 - 3:3. А. Манукян - 21 (бол., Ковалев, Минеев), 33:54 - 3:4. Рассейкин - 5 (Сушинский, Митякин), 40:50 - 4:4. А. Манукян - 22 (Третьяков, Яценко), 55:32 - 4:5. Ковалев - 26 (п.в., А. Манукян, Третьяков), 59:55 - 4:6.

Вратари: Гросс (59:23 - 59:55) - Галанов.

"Толпар" (Уфа) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Лавриненко - 7 (бол., Кравцов, Тертышный), 25:08 - 0:1. Маргамов - 5 (бол., Ершов, Цулыгин), 27:56 - 1:1. Миргалиев - 6 (Аскаров, Ренев), 31:40 - 2:1. Кравцов - 11 (бол., Тертышный), 45:27 - 2:2. Подкорытов - 10 (Кравцов), 60:30 - 2:3.

Вратари: Циркуль - Мыльников.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Ар. Ананичев - 10 (Токарев, Семенов), 10:43 - 0:1. Руденко - 9 (Яремчук), 21:50 - 1:1. Шэн - 8 (бол., К. Попов, Кафеев), 34:08 - 2:1.

Вратари: Нечистовский - Штукерт (58:30 - 58:45, 59:02).

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Кирилов - 3 (Молофеев), 20:26 - 1:0. Джангазинов - 5 (Назаров), 22:59 - 1:1. Кунгурцев - 2 (бол., Молофеев, Филиппов), 27:51 - 2:1. Молофеев - 9 (Пленкин), 44:45 - 3:1. Филиппов - 1 (Кирилов , Тимофеев), 57:26 - 4:1.

Вратари: Дремин - Кутько.

"Красная Армия" (Москва) - "МХК МВД" (Балашиха) - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Слесарев - 1 (Мокрицын), 11:29 - 1:0. Огиенко - 8 (бол., Силаев), 29:42 - 2:0. Лобанов - 3 (Слесарев), 30:18 - 3:0. Крашенинников - 3 (Лобанов), 35:54 - 4:0. Толпегин - 1 (бол., Муранов, Костин), 49:54 - 4:1.

Вратари: Корепанов - Райко (59:40).

"Локо" (Ярославль) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мих. Беляев - 4 (Калинин), 6:25 - 1:0. Иванов - 7 (Прохоров, Слепец), 9:17 - 2:0. Усанин - 1 (Островский), 22:02 - 2:1. Чернов - 8 (Баженов, Лоновенко), 26:41 - 2:2.

Победный буллит: Мих. Беляев.

Вратари: Яковлев - Калинин.

"Алмаз" (Череповец) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Гераськин - 5 (Хабаров, Колесников), 21:00 - 1:0. Данилов - 3 (Леонов, Гулькин), 21:53 - 2:0. Каптелин - 5 (Крутий, Гиздатуллин), 55:23 - 2:1.

Нереализованный буллит: Кодола (11:06, Алмаз).

Вратари: Кононов - Боярчук (59:38).

"Крылья Советов" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Меляков - 6 (Коломаров, Есаян), 9:33 - 0:1. Томилов - 2 (бол., Ващук, Крупкин), 26:29 - 1:1. Баландин - 1 (Борунов), 28:40 - 2:1. Гаврилов - 4 (Политов, Показанников), 40:52 - 3:1. Садретдинов - 12 (Левый, Дмитричев), 44:32 - 4:1.

Вратари: Кудрявцев - Суханов (Иноземцев, 44:32).

"ХК Рига" (Рига) - "Атланты" (Мытищи) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Разгалс - 11 (буллит), 29:38 - 1:0. Талалуев - 5 (Нарзяев, Александров), 36:59 - 1:1. Александров - 1 (Талалуев), 44:21 - 1:2. Ермаков - 5 (бол., п.в., Царев, Воробьев), 59:35 - 1:3.

Вратари: Григалс (59:20) - Шугаев.