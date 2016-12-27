"Атланты" пропустили девять шайб от "СКА-1946"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Атланты" проиграли с крупным счетом "СКА-1946" – 2:9. В другом матче "Стальные лисы" уступили "Спутнику" – 0:4.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Спутник" (Альметьевск) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Вдовенко – 1 (Бархаткин, Валеев), 6:06 – 1:0. Зарипов – 1 (бол., Ковров), 28:09 – 2:0. Чупин – 5 (Фасхутдинов), 30:34 – 3:0. Смирнов – 4 (бол.), 47:53 – 4:0.

Вратари: Минегалиев – Лозебников (Кочетков, 30:34).

Судья: Назаров.

"Чайка" (Нижний Новгород) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Комаров – 8 (бол., Потапов, Веряев), 4:18 – 1:0. Рунов – 6 (Кондрашин, Пашков), 9:37 – 2:0. Халемин – 3, 33:55 – 3:0. Коротин – 3 (бол., Потапов), 43:44 – 4:0. Михасенок – 8 (Цуриков, Гиздатуллин), 55:36 – 4:1.

Вратари: Суханов – Боярчук.

Судья: Заболотнев.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Хохлов – 3 (Царев), 16:10 – 1:0. Мисников – 14 (бол., Алтыбармакян), 54:00 – 1:1. Михайлов – 3 (Ельшанский), 62:32 – 2:1.

Вратари: Устименко – Иванов.

Судьи: Прокуратов, Юдаков.

"Атланты" (Мытищи) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 2:9 (0:5, 1:3, 1:1)

Голы: Кукштель – 14 (Валенцов, Барабанов), 9:23 – 0:1. Николаев – 1 (Милехин, Басистый), 9:56 – 0:2. Милехин – 6 (бол., Нестеров, Сультеев), 13:40 – 0:3. Курбатов – 18 (бол., Кукштель, Сультеев), 15:36 – 0:4. Шепитько – 8 (бол., Ожгихин, Валенцов), 16:27 – 0:5. Сультеев – 4 (бол., Кукштель), 24:46 – 0:6. Кукштель – 15 (Арефьев, Барабанов), 25:37 – 0:7. Талалуев – 8 (Нарзяев), 35:47 – 1:7. Семин – 7 (Мих. Мальцев, Николаев), 38:22 – 1:8. Голиков – 4 (бол., Колегов), 44:05 – 2:8. Шепитько – 9 (Ожгихин, Сультеев), 53:03 – 2:9.

Вратари: Шугаев (Фомин, 16:27) – К.Л. Волков (Гибадуллин, 40:00).

Судья: Мочалов.