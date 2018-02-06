Андрей Мозякин: "Отец позвонил из Кореи, поздравил с дебютом"

Нападающий "Стальных лис" Андрей Мозякин поделился своими впечатлениями от дебюта в МХЛ. 16-летний сын форварда сборной России Сергея Мозякина провел около трех минут в матче с "Авто" (2:1).

– Провел на площадке почти три минуты, для первого матча этого вполне достаточно, – цитирует официальный сайт МХЛ Мозякина-младшего. – На трибунах было не так много зрителей, как на матчах КХЛ, но все равно дебютировать на родной арене очень здорово.

– Как узнали, что будете принимать участие в играх МХЛ?

– Это было очень неожиданно, потому что главный тренер Дмитрий Стулов предупредил меня совсем незадолго до матча. Так что никаких особенных тренировок, никакого особенного настроя: просто сразу вошел в игру. У меня был опыт выступлений за молодежную команду, я проходил предсезонную подготовку вместе со "Стальными Лисами" и провел летом 4 товарищеских игры. Все равно, вчерашняя игра была очень сложной для меня – скорости больше. Самому бросить по воротам "Авто" возможности не представилось, но опасность наше звено создавало.

– Поздравления до сих пор, наверное, принимаете?

– Поздравили все партнеры, друзья. После матча даже отец позвонил из Кореи, сказал теплые слова. Я ему пожелал выиграть олимпийскую медаль, обязательно буду следить за Олимпиадой, переживать за отца.

Сергей Мозякин сейчас находится в расположении сборной России, которая готовится к хоккейному турниру на Олимпиаде-2018​.