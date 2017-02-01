"Амурские тигры" разгромили "Ригу", "Локо" обыграл "Алмаз"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Амурские тигры" разгромили "Ригу" со счетом 7:2. В другом поединке "Локо" обыграл "Алмаз" – 4:1.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) – ХК "Рига" – 7:2 (1:1, 5:0, 1:1)

Голы: Крутий – 19 (бол., Карпусь, Гиздатуллин), 13:34 – 1:0. Д. Берзиньш – 5 (Сичевс), 15:41 – 1:1. Шабуров – 24 (Цуриков, Крутий), 24:14 – 2:1. Михасенок – 11 (Науменко, Беляков), 26:28 – 3:1. Карпусь – 15 (Кармашков, Каптелин), 30:20 – 4:1. Шабуров – 25 (Букарев, Гиздатуллин), 32:05 – 5:1. Забабурин – 9 (Кармашков, Крамаренко), 36:51 – 6:1. Карпусь – 16 (бол., Крутий, Гиздатуллин), 47:09 – 7:1. Сварс – 3 (бол., Разгалс, Галоха), 55:26 – 7:2.

Вратари: Боярчук – Григалс (Наумов, 30:20, Григалс, 36:51).

"Омские ястребы" (Омск) – "Ладья" (Тольятти) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Коськин – 4 (Щеголев, Рожковский), 18:04 – 1:0. Минеев – 8 (бол., Ковалев, А. Манукян), 31:49 – 2:0. Третьяков – 16 (Ковалев, А. Манукян), 38:03 – 3:0.

Вратари: Лобачев – Никоноров (Отпущенников, 40:00).

"Алтай" (Усть-Каменогорск) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 2:9 (0:2, 1:3, 1:4)

Голы: Гриценко – 6, 4:20 – 0:1. Рубанов – 1 (Гриценко, Коротков), 8:29 – 0:2. Гриценко – 7, 23:33 – 0:3. Гусейнов – 3 (бол., Бекетаев, Пархоменко), 27:17 – 1:3. Назаров – 1 (Лапин), 35:33 – 1:4. Рубанов – 2 (Гриценко, Коротков), 38:52 – 1:5. Пархоменко – 14, 43:03 – 2:5. Коротков – 18 (Гриценко), 46:31 – 2:6. Михайлов – 9 (Молофеев), 51:33 – 2:7. Локтев – 21 (Лапин), 56:50 – 2:8. Рубанов – 3 (Фильченков, Шашков), 57:58 – 2:9.

Вратари: Шутов (Устинович, 9:14, Шутов, 40:00) – Волохин.

"Сарматы" (Оренбург) – "Толпар" (Уфа) – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Залалутдинов – 9 (Мухамедзянов), 22:35 – 1:0. Биткин – 10 (бол., Скориков, Среднев), 30:03 – 1:1. Сахаров – 1 (Тявин), 33:42 – 2:1. Самигуллин – 12 (Заречный, Карлиев), 57:45 – 3:1.

Вратари: Кудашев – Циркуль.

"Спутник" (Альметьевск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Шарифьянов – 7 (Шафигуллин), 8:16 – 0:1. Ковров – 8 (Мухутдинов), 8:29 – 1:1. Пикушин – 6 (Сорокин, Ульчинский), 13:03 – 1:2. Хафизов – 6 (Голубович), 36:38 – 1:3. Антонов – 13 (Волков, Устинов), 52:31 – 2:3. Хафизов – 7 (Набиуллин), 54:03 – 2:4.

Вратари: Минегалиев (58:27) – Голованов.

"Локо" (Ярославль) – "Алмаз" (Череповец) – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Климов – 2 (Орлов), 10:46 – 0:1. Бондырев – 9 (Коваленко, Афанасьев), 32:16 – 1:1. Бондырев – 10 (Коваленко), 32:40 – 2:1. Иванов – 11 (Громов), 44:38 – 3:1. Жуков – 7 (Коваленко), 57:17 – 4:1.

Вратари: Коновалов – Кононов.