"Русские Витязи" в гостях обыграли "Атланты", забросив четыре безответные шайбы. В другой встрече "Амурские тигры" разгромили "Ригу" - 6:0.

МХЛ

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"Атланты" (Мытищи) - "Русские витязи" (Чехов) - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Чуйков - 8 (Варламов, Плехов), 17:49 - 0:1. Гончаров - 9, 21:46 - 0:2. Павлов - 3 (Ромаев), 46:34 - 0:3. Гончаров - 10 (бол., Плехов, Ромаев), 51:33 - 0:4.

Вратари: Калинин - Дорожко.Судьи: Меньших, Светилов.

10 января. Мытищи. "Арена Мытищи".

"ХК Рига" (Рига) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Голы: Лушников - 12 (бол., Гопиенко, Заседа), 8:42 - 0:1. Шунькин - 8 (Гендунов), 18:38 - 0:2. Гендунов - 1 (бол., Гопиенко), 21:22 - 0:3. Исаев - 2 (Никитин), 32:18 - 0:4. Каратаев - 2, 43:54 - 0:5. Исаев - 3, 56:15 - 0:6.

Вратари: Рауза (Ворис, 32:18) - Боярчук.

Судья: Парфенов.

10 января. Пиньки. Инбокс-Холл.