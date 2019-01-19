"Амурские тигры" победили МХК "Спартак", "Локо" обыграл "Динамо"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Тайфун" (Уссурийск) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:4 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Мишкин - 17 (Курбатов), 7:02 - 0:1. Кокшаров - 10 (бол., Глебов, Пономарев), 11:31 - 0:2. Кокшаров - 11 (бол., Курбатов, Глебов), 32:13 - 0:3. Пасманик - 3 (Сандалов, Ануфриев), 33:24 - 1:3. Малухин - 2 (мен.), 37:05 - 2:3. Малухин - 3 (Поносов, Гейдаров), 54:11 - 3:3.
Победный буллит: Пономарев.
Вратари: Булыгин - Мельников (Кадочников, 65:00).
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "МХК Спартак" (Москва) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Иванов - 2 (Давыденко), 33:08 - 1:0. Попугаев - 6 (п.в., Колупаев, Гендунов), 58:55 - 2:0.
Вратари: Колупаев - Сковронский (58:44 - 58:55).
"Авто" (Екатеринбург) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)
Голы: Воронков - 8 (Седов), 8:29 - 1:0. Еркин - 12 (Тютяев, Захаров), 17:56 - 2:0. Седов - 8 (бол., Воронков, Белоцкий), 25:57 - 3:0. Глухих - 2 (Бухаров, Федоров), 27:18 - 4:0. Еркин - 13 (Тютяев, Захаров), 31:29 - 5:0. Тютяев - 13 (Еркин, Захаров), 45:19 - 6:0. Седов - 9 (Дербенев), 49:07 - 7:0. Федоров - 3 (Суслов, Седов), 59:53 - 8:0.
Вратари: Галкин - Шутов (Нурек, 49:07).
"Толпар" (Уфа) - "Снежные барсы" (Астана) - 5:2 (1:2, 4:0, 0:0)
Голы: Мухаметов - 3, 9:05 - 0:1. Синявский - 13 (Абдеев, Пачин), 10:42 - 1:1. Гатиятов - 17 (бол., Б. Муратов), 17:16 - 1:2. Васильев - 5 (Сучков, Варлов), 28:46 - 2:2. Анохин - 2 (Оськин, Сытый), 30:00 - 3:2. Васильев - 6 (Летов, Мухамадуллин), 36:03 - 4:2. Пачин - 8 (бол., Синявский, Амиров), 37:25 - 5:2.
Вратари: Грошев - Каратаев (Еремеев, 36:03).
"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Ширгазиев - 8 (бол., Горохов, Дедов), 11:46 - 0:1. Гаврилович - 11 (Чечелев, Кожемякин), 27:44 - 0:2. Поляков - 6 (Гордин), 40:48 - 1:2.
Вратари: Аскаров (59:02) - Чечелев.
"МХК Динамо" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Дидковский - 4 (Злодеев, Тринеев), 2:15 - 1:0. Николаев - 7 (Лукичев, Калинин), 17:47 - 1:1. Червоненко - 19 (бол., Малышев, Николаев), 21:19 - 1:2. Чувилов - 10 (Петрунин, Толпегин), 35:43 - 2:2. Гизатуллин - 3, 36:34 - 2:3. Калинин - 1 (бол.), 54:05 - 2:4.
Вратари: Райко (58:29) - Окоряк.
"Чайка" (Нижний Новгород) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Голы: Стальнов - 13, 3:25 - 1:0. Стальнов - 14 (бол., Петров), 7:47 - 2:0. Цицюра - 14 (Овечкин), 15:12 - 2:1. Цыплаков - 13 (Галиуллин, Ибрагимов), 18:19 - 2:2. Шабаров - 11 (бол., Царюк, Николаев), 27:16 - 2:3. Николаев - 1 (Семыкин), 48:02 - 2:4. Коротин - 10 (Томилов), 57:56 - 3:4.
Вратари: Андреев (58:23 - 58:31, 58:51) - Лысенков.
"Атланты" (Мытищи) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Назаревич - 31 (Большаков), 7:09 - 0:1. Михайлаки - 2 (Васин, Баранов), 18:21 - 0:2. Е. Анисимов - 9 (Большаков, Баранов), 50:45 - 0:3.
Вратари: Синегубкин - Устименко.
"ХК Рига" (Рига) - "Капитан" (Ступино) - 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Голы: Миллерс - 5 (Д. Берзиньш), 21:10 - 1:0. Рокис - 2 (Бергманис), 34:17 - 2:0. Понкратов - 12 (бол., Мальцев, Меркулов), 36:48 - 2:1. Шваненбергс - 10 (Трасташенков), 42:55 - 3:1. Тютчев - 10 (Морозов, Казаков), 52:49 - 3:2. Крощинский - 2 (Ю. Кожухов, Савельев), 55:03 - 3:3. Синегубов - 3, 55:22 - 4:3. Миллерс - 6 (Полцс), 56:53 - 5:3.