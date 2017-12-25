"Амурские тигры" победили "Куньлунь Юниор"

"Амурские тигры" обыграли "Куньлунь Юниор" в матче регуулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
Голы: Жохов - 2 (бол., Забабурин, Крутий), 7:35 - 0:1. Лушников - 11 (Мисько, Пивовар), 8:16 - 1:1. Свобода - 11 (бол., Стрижов), 14:14 - 1:2. Пивовар - 1 (бол., Гендунов, Беляков), 36:38 - 2:2. Шунькин - 7 (Мартынов, Беляков), 43:55 - 3:2. Волошин - 18 (Ядренов, Лушников), 46:50 - 4:2. Мартынов - 6 (п.в., Волошин, Лушников), 58:40 - 5:2.
Вратари: Киселев - Мельдер (57:48 - 58:40).
"Рига" - "Алмаз" (Череповец) - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Жирнов - 12 (Данч, Заплатников), 6:14 - 0:1. Заплатников - 11 (Сычушкин, Климов), 29:38 - 0:2. Заплатников - 12, 37:31 - 0:3.
Вратари: Ворис - Шостак.