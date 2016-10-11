"Амурские тигры" и "Тайфун" одержали выездные победы

"Динамо" из Санкт-Петербурга на своем льду потерпело поражение от "Амурских тигров" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другой встрече "Тайфун" на выезде взял верх над "Атлантами".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 4:7 (0:0, 3:3, 1:4)

Голы: Никулин - 1 (Жиляков, Е. Анисимов), 22:11 - 1:0. Гиздатуллин - 6 (бол., Орлов), 24:37 - 1:1. Васильев - 3 (бол., Куракин), 29:54 - 2:1. Гиздатуллин - 7 (бол., Цуриков), 33:25 - 2:2. Шабуров - 12 (бол., Михасенок), 34:02 - 2:3. Назаревич - 7 (буллит), 38:53 - 3:3. Васильев - 4 (Андреев), 42:02 - 4:3. Каптелин - 1 (Гиздатуллин), 42:36 - 4:4. Науменко - 2, 51:44 - 4:5. Михасенок - 4 (п.в., Букарев, Шабуров), 59:34 - 4:6. Каптелин - 2 (Гиздатуллин, Лушников), 59:43 - 4:7.

Вратари: Масленников (59:14 - 59:34) - Насонов (Боярчук, 42:02).

Судья: Косарезов.

11 октября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Атланты" (Мытищи) - "Тайфун" (Уссурийск) - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Щербаков - 1 (бол.), 3:32 - 1:0. Кочкарев - 1 (бол., Чернов, Хафизов), 26:59 - 1:1. Селютин - 5 (мен., Куров), 29:53 - 2:1. Лоновенко - 3 (бол., Чернов, Баженов), 34:28 - 2:2. Ахметянов - 2 (бол., Тарлецкий, Островский), 47:10 - 2:3. Лоновенко - 4 (Чернов, Хафизов), 56:16 - 2:4.

Вратари: Шугаев - Калинин.

Судьи: Мисюрь, Назаров.

11 октября. Мытищи. "Арена Мытищи".