"Амурские тигры" и "СКА-Серебряные львы" забросили 11 шайб на двоих

"СКА-Серебряные львы" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Амурских тигров" (7:4). Победа позволила команде из Санкт-Петербурга остаться на 6-й строчке турнирной таблицы Западной конференции.

В других матчах "СКА-1946" обыграл "Тайфун" (1:0 ОТ), "Сибирские снайперы" разгромили "Ирбис" (5:1), "Ладья" вырвала победу у "Кузнецких медведей" (3:2).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 4:7 (0:2, 1:4, 3:1)

Голы: Яровой - 4 (Полодян), 13:05 - 0:1. Новиков - 1 (Сорокин, Чернов), 13:36 - 0:2. Алтыбармакян - 17 (Полодян, Мещеряков), 21:00 - 0:3. Куянов - 10 (Яровой, Алтыбармакян), 25:48 - 0:4. Алтыбармакян - 18 (Полодян), 26:54 - 0:5. Куянов - 11 (Яровой, Селютин), 33:06 - 0:6. Гиздатуллин - 12 (Шабуров, Заседа), 38:35 - 1:6. Заседа - 12 (бол., Шабуров, Гиздатуллин), 46:09 - 2:6. Павлов - 3 (Шабуров), 47:57 - 3:6. Алтыбармакян - 19 (Полодян, Чернов), 49:25 - 3:7. Михасенок - 6 (Кармашков), 59:12 - 4:7.

Вратари: Насонов (Юрченко, 26:54) - Иванов.

Судья: Фатеев.

"Тайфун" (Уссурийск) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Мойсеев - 3 (Кукштель, Барабанов), 61:59 - 0:1.

Вратари: Грошев - К.Л. Волков.

Судья: Прокуратов.

"Ирбис" (Казань) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Богуш - 4 (Фильченков, Садыков), 3:32 - 0:1. Морозов - 1 (Локтев, Лапин), 5:52 - 0:2. Валеев - 13 (Мужиков, Редков), 21:15 - 1:2. Челбаев - 6 (Денисенко, Морозов), 28:01 - 1:3. Бахтин - 3 (бол., Лапин, Локтев), 52:00 - 1:4. Ткаченко - 11 (Молофеев, Михайлов), 55:40 - 1:5.

Вратари: Мисбахов (Каляев, 49:31) - Волохин.

Судья: Колпаков.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Хафизов - 5 (Паюл), 23:15 - 1:0. Гильманов - 1 (Хафизов), 26:09 - 2:0. Хисамутдинов - 9 (Тимиров, Фазылзянов), 43:55 - 3:0. Носков - 5 (Воронков, Обидин), 58:07 - 3:1.

Нереализованный буллит: Голещихин (40:13, Авто).

Вратари: Енюшин - Фомин.

Судьи: Арзамазов, Беляев.

"Русские витязи" (Чехов) - "ХК Рига" (Рига) - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Пенышкин - 2 (Варламов), 21:44 - 1:0. Ромаев - 1 (Ануфриев), 31:57 - 2:0. Скуматов - 4, 37:19 - 3:0. Краснов - 1, 45:41 - 4:0. Скуматов - 5 (Иванюженков, Бочкарев), 51:44 - 5:0.

Вратари: Дорожко (55:58 - 56:25) - Григалс (Томовицс, 45:41).

Судья: Тельнов.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Алмаз" (Череповец) - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Жилов - 3 (Зубов, Шетле), 3:24 - 1:0. Шетле - 15 (Жилов, Зубов), 12:42 - 2:0. Веряев - 1 (бол., Халемин), 27:57 - 3:0. Есаян - 4 (Потапов), 37:48 - 4:0. Скобелев - 4, 46:59 - 4:1. Комаров - 7 (Зубов), 48:12 - 5:1.

Вратари: Суханов - Артамкин.

Судьи: Бакин, Косарезов.

"Сарматы" (Оренбург) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Шарипов - 4 (Борисов), 6:28 - 1:0. Пивунов - 1 (Новоселов, Залалутдинов), 22:16 - 2:0. Дубин - 14 (Дюкарев, Болтанов), 24:52 - 2:1.

Вратари: Кудашев - Лозебников (59:03 - 59:11, 59:20).

Судья: Тренкачев.

"Ладья" (Тольятти) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Шевченко - 6 (С. Богданов), 8:06 - 0:1. Вл. Журавлев - 4 (Сыромятников), 27:50 - 1:1. Поляничев - 14 (Юмангулов, Моренец), 32:22 - 2:1. Рубан - 7 (Жидких, Кабанов), 37:29 - 2:2. Вл. Журавлев - 5 (Усманов), 58:02 - 3:2.

Вратари: Никоноров - Старостин (59:45).

Судья: Моношков.