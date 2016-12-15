"Амурские тигры" и "Кузнецкие медведи" одержали домашние победы

"Амурские тигры" забросили четыре безответные шайбы в ворота "Тайфуна" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другой встрече "Кузнецкие медведи" на своем льду разгромили "Сибирских снайперов".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" - "Тайфун" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Заседа - 14 (Павлов, Гиздатуллин), 5:17 - 1:0. Букарев - 4 (Гиздатуллин), 12:40 - 2:0. Букарев - 5 (бол., Шабуров, Гиздатуллин), 26:46 - 3:0. Каптелин - 7 (п.в.), 58:38 - 4:0.

Вратари: Боярчук - Калинин (56:18 - 56:43, 57:05 - 58:38).

Судья: Самарин.

15 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Кузнецкие медведи" - "Сибирские снайперы" - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Голы: Зиновьев - 7 (бол., Шевченко, Емец), 3:25 - 1:0. Пархоменко - 14, 16:15 - 2:0. Локтев - 9 (Денисенко), 18:27 - 2:1. Пархоменко - 15 (Караваев), 24:31 - 3:1. Пархоменко - 16 (бол., Петров, Караваев), 28:41 - 4:1. Лудцев - 10 (мен.), 31:42 - 5:1. Шевченко - 8 (Фаткуллин, Емец), 49:26 - 6:1. Каницкий - 3 (мен., Малетин), 53:36 - 7:1. Челбаев - 9 (бол., Богуш), 54:24 - 7:2.

Вратари: Старостин - Шмаков (Волохин, 28:41).

Судья: Матюша.

15 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.