"Алмаз" забросил 8 шайб "Капитану"

"Алмаз" разгромил "Капитан" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 8:3. Череповецкий клуб занимает третью строчку в таблице "Запада", на 3 очка отставая от лидирующего "Локо".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Белых - 2 (бол., И. Мартынов, Ядренов), 5:38 - 1:0. Ядренов - 3 (Гопиенко, И. Мартынов), 10:29 - 2:0. Дробин - 9 (бол., Пониванов, Гейдаров), 20:46 - 2:1. Гаревских - 3 (Сандалов, Белохонов), 50:30 - 2:2.

Победный буллит: Бабушкин.

Вратари: Колупаев - Веремчук.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 7:3 (4:1, 2:0, 1:2)

Голы: Шарифьянов - 8 (Паранин, Пузанов), 3:22 - 1:0. Михайлов - 4 (Грошев, Шутов), 9:02 - 2:0. Михайлов - 5 (Шамбазов, Шутов), 11:11 - 3:0. Фефелов - 1 (Юдин), 13:10 - 3:1. Дякун - 3 (Пузанов, Чивилев), 14:17 - 4:1. Шарифьянов - 9 (бол., Чивилев), 25:11 - 5:1. Шутов - 3 (Фавричников, Грошев), 32:44 - 6:1. Шутов - 4 (бол., Озолин), 43:04 - 7:1. Богуш - 6 (Сизиков, Пленкин), 49:48 - 7:2. Сизиков - 8 (Богуш, Пленкин), 51:21 - 7:3.

Вратари: Озолин (Абдулхаков, 44:45) - Югов (Синькевич, 11:11, Югов, 32:44).

"Алмаз" (Череповец) - "Капитан" (Ступино) - 8:3 (5:1, 1:2, 2:0)

Голы: Неволин - 7 (мен.), 3:32 - 1:0. Капустин - 1 (мен., Калобанов, Зайцев), 9:01 - 2:0. Климов - 13, 9:40 - 3:0. Чижиков - 7 (Данч, Неволин), 11:19 - 4:0. Марков - 8 (Климов, Николаев), 17:41 - 5:0. Жилин - 7 (Попов, Казаков), 18:41 - 5:1. Гараев - 10 (Понкратов), 26:07 - 5:2. Понкратов - 5 (Гараев, Трофимов), 31:56 - 5:3. Федоров - 12 (бол., Калобанов, Колесников), 34:40 - 6:3. Уваров - 1 (бол., Колесников, Федоров), 49:34 - 7:3. Климов - 14 (Рогов, Шугаев), 58:28 - 8:3.

Вратари: Шугаев - Березинский (Пакин, 11:19).