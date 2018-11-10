"Алмаз" победил "Тайфун" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 8:2. Клуб из Череповца набрал 38 очков и закрепился на четвертом месте в западной конференции, уссурийская команда с 14 баллами располагается на 16-й строчке.

Хоккей

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алмаз" (Череповец) - "Тайфун" (Уссурийск) - 8:2 (6:0, 2:0, 0:2)

Голы: Климов - 12 (Данч, Неволин), 0:49 - 1:0. Замалиев - 9 (Данч, Жирнов), 5:06 - 2:0. Казаков - 7 (Колесников), 5:19 - 3:0. Калобанов - 3 (Шайхутдинов), 8:11 - 4:0. Неволин - 3 (бол., Рогов, Климов), 14:42 - 5:0. Замалиев - 10 (Николаев, Данч), 19:14 - 6:0. Неволин - 4 (Рогов, Климов), 20:34 - 7:0. Колесников - 5 (Жирнов, Ковтун), 37:21 - 8:0. Дробин - 8 (бол., Малмыгин, Дробин), 42:32 - 8:1. Жолобов - 6 (Дробин, Ряховский), 58:22 - 8:2.

Вратари: Шостак - Бланк (Шалойко, 5:19).

Судьи: Отмахов, Рассказов.

10 ноября. Череповец. "Ледовый дворец".

Все об МХЛ - здесь