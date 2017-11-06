15:18 | Хоккей — МХЛ

"Алмаз" победил "Атлантов"


"Алмаз" в матче регулярного чемпионата МХЛ победил "Атлантов" со счетом 3:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алмаз" (Череповец) - "Атланты" (Мытищи) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Правило - 3 (Ващук), 3:14 - 0:1. Бакулин - 1 (Данч, Полухин), 4:44 - 1:1. Шакиров - 6 (Дудкин), 8:46 - 1:2. Морулев - 4 (бол., Калугин), 28:00 - 2:2. Колесников - 7 (Морулев, Гераськин), 59:21 - 3:2.

Вратари: Мочалов - Шугаев (59:38).

Судья: Бестужев.

6 ноября. Череповец. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/mhl/2017-2018/

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