"Алмаз" победил "Атлантов"

"Алмаз" в матче регулярного чемпионата МХЛ победил "Атлантов" со счетом 3:2.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Алмаз" (Череповец) - "Атланты" (Мытищи) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Правило - 3 (Ващук), 3:14 - 0:1. Бакулин - 1 (Данч, Полухин), 4:44 - 1:1. Шакиров - 6 (Дудкин), 8:46 - 1:2. Морулев - 4 (бол., Калугин), 28:00 - 2:2. Колесников - 7 (Морулев, Гераськин), 59:21 - 3:2.
Вратари: Мочалов - Шугаев (59:38).
Судья: Бестужев.
6 ноября. Череповец. Ледовый дворец.
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