"Алмаз" одержал победу над "Атланты" в матче регулярного чемпионата МХЛ со счетом 3:6.

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"Атланты" (Мытищи) – "Алмаз" (Череповец) – 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

Голы: Шушков – 1, 2:42 – 0:1. Марков – 10 (Федоров, Рогов), 6:38 – 0:2. Колесников – 9 (Грачев), 15:45 – 0:3. Гончарук – 19 (Смирнов, Гилязеев), 18:25 – 1:3. Н. Миллер – 1 (Харинов), 21:16 – 2:3. Билялов – 3 (Бобров), 32:52 – 3:3. Грачев – 5 (Колесников, Морулев), 38:40 – 3:4. Жирнов – 9 (Федоров, Марков), 39:24 – 3:5. Чижиков – 13 (мен., Рогов), 56:50 – 3:6.

Вратари: Синегубкин – Шостак.

Судьи: Коршак, Сюрдяев.

24 декабря. Мытищи. "Арена Мытищи".

"Чайка" (Нижний Новгород) – "Локо" (Ярославль) – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Бычков – 2 (бол., Тесанов), 3:40 – 0:1. Никулин – 5 (Абросимов, Чефанов), 9:58 – 0:2. Тесанов – 4 (бол., Червоненко), 24:49 – 0:3. Зенчиков – 14 (Тесанов), 29:36 – 0:4. Почивалов – 9 (бол., Уткин, Венгрыжановский), 32:21 – 1:4. Роганов – 2 (бол., Стальнов), 42:30 – 2:4. Чефанов – 7 (Никулин, Миронов), 48:50 – 2:5.

Вратари: Евдокимов – Окоряк.

Судьи: Цицаров, Черенков.

24 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

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