"Алмаз" обыграл "СКА-1946" и другие результаты игрового дня МХЛ

"Алмаз" одолел "СКА-1946", "Омские ястребы" переиграли "Кузнецких медведей", а "Атлант" и "Капитан" забросили друг другу 12 шайб.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)
Голы: Аликов - 1 (Р. Баданин), 4:51 - 1:0. Палагин - 1, 14:25 - 1:1. Казаков - 8 (Заседа, Асташевский), 20:26 - 2:1. Волошин - 7 (Чинахов, Дмитричев), 21:04 - 3:1. Чинахов - 4 (Волошин, Елизаров), 31:37 - 4:1. Чинахов - 5 (Дмитричев, Яневский), 37:52 - 5:1. Чегошев - 1 (Фефелов), 57:10 - 5:2.
Вратари: Дубровский - Барышников (Синькевич, 31:37).
Судья: Кеслер.
14 декабря. Омск. ДХЦ "Авангард".
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Русские витязи" (Чехов) - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Пыленков - 3 (Моисеев), 7:34 - 0:1. Гончаров - 16 (Дедов, Козлов), 32:27 - 0:2. Почивалов - 8 (мен., Венгрыжановский, Шепелев), 33:50 - 1:2. Коломаров - 6 (бол., Стальнов), 39:53 - 2:2. Гаврилович - 6 (мен., Храпский), 55:47 - 2:3. Гончаров - 17 (п.в., Рыдченко), 59:05 - 2:4.
Вратари: Андреев (58:52 - 59:05, 59:14) - Чечелев.
Судьи: Жаирбаев, Хартин.
14 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "МХК Динамо" (Москва) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Кацевич - 8 (Шепелев, Никоноров), 30:46 - 0:1.
Вратари: Николаев (59:43) - Райко.
Судьи: Бакин, Сюрдяев.
14 декабря. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
"Локо" (Ярославль) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Васин - 1 (Большаков), 32:00 - 0:1. Кудрявцев - 3 (Никулин, Е. Анисимов), 36:06 - 0:2. Рогозин - 7, 42:29 - 0:3. Баранов - 6 (Никулин, Е. Анисимов), 44:17 - 0:4.
Вратари: Исаев - Чуфаров.
Судьи: Косарезов, Макашов.
14 декабря. Ярославль. СК ХК "Локомотив".
"Алмаз" (Череповец) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Сычушкин - 1 (Замалиев, Жирнов), 4:28 - 1:0. Климов - 20 (Грачев), 40:37 - 2:0. Цыплаков - 11 (Ибрагимов), 41:50 - 2:1. Колесников - 8 (Сычушкин, Федоров), 52:03 - 3:1.
Вратари: Шостак - Лысенков (58:08).
Судьи: Андреев, Мелихов.
14 декабря. Череповец. "Ледовый дворец".
"Атланты" (Мытищи) - "Капитан" (Ступино) - 5:7 (1:1, 3:2, 1:4)
Голы: Гончарук - 17 (бол., Смирнов, Силантьев), 3:18 - 1:0. И. Кожухов - 3 (Ю. Кожухов), 17:24 - 1:1. Смирнов - 10 (Силантьев, Гончарук), 21:12 - 2:1. Смирнов - 11 (Гончарук, Гилязеев), 22:26 - 3:1. Гараев - 13, 31:57 - 3:2. Шакиров - 7 (Дудкин, Терещенко), 37:24 - 4:2. Нарзяев - 5 (Попов, Жилин), 38:46 - 4:3. И. Кожухов - 4 (Мальцев), 44:42 - 4:4. Меркулов - 10 (Казаков, Гараев), 45:23 - 4:5. Смирнов - 12 (Гончарук, Силантьев), 53:17 - 5:5. Морозов - 3 (буллит), 55:09 - 5:6. Морозов - 4 (мен., п.в.), 58:15 - 5:7.
Вратари: Синегубкин (57:54 - 58:15) - Березинский.
Судьи: Меньших, Назаров.
14 декабря. Мытищи. "Арена Мытищи".