"Алмаз" обыграл "Локо", "Толпар" увез победу из Екатеринбурга

В рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги состоялось семь встреч. Череповецкий "Алмаз" на своем льду оказался сильнее лидера Западной конференции "Локо" в овертайме. Остальные соперники сыграли между собой следующим образом.

"Тайфун" (Уссурийск) - "Красная Армия" (Москва) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Соркин - 13 (Жилов, Аноп), 13:09 - 0:1. Долгопятов - 5 (бол., Мещеряков, Мирошниченко), 28:43 - 0:2. Корбит - 6 (Соркин, Аноп), 55:44 - 0:3.

Вратари: Годес - Кожанов.

Судья: Хуторов.

28 ноября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "МХК Динамо" (Москва) - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Беляков - 7 (бол., Залитов, Попугаев), 5:35 - 1:0. Чувилов - 4 (бол., Толпегин, Ларшин), 32:19 - 1:1.

Победный буллит: Линник.

Вратари: Колупаев - Жеренко.

Судьи: Матюша, Меньших.

28 ноября. Хабаровск. "Платинум-Арена".

"Авто" (Екатеринбург) - "Толпар" (Уфа) - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Голощапов - 3 (Оськин, Кузнецов), 15:11 - 0:1. Баканин - 9 (бол., Анохин, Сытый), 30:07 - 0:2. Синявский - 8 (Голощапов, Оськин), 32:09 - 0:3.

Вратари: Галкин - Грошев.

Судьи: Пестов, Потапов.

28 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Спутник" (Альметьевск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Мельников - 6 (Шолгин, Галимов), 3:57 - 1:0. Михайлов - 7 (буллит), 14:51 - 1:1. Онишко - 3 (Галимов), 36:50 - 2:1.

Вратари: Минегалиев - Озолин.

Судьи: Фатихов, Ханов.

28 ноября. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Чайка" (Нижний Новгород) - "ХК Рига" (Рига) - 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Шепелев - 5 (Коротин, Баринов), 2:54 - 1:0. Гусевас - 1 (бол., Клявиньш, Бергманис), 8:25 - 1:1. Клявиньш - 3 (Полцс, Гусевас), 19:24 - 1:2. Полцс - 7 (Карклс, Синегубов), 34:10 - 1:3. Коротин - 1 (Шепелев, Венгрыжановский), 36:34 - 2:3. Трасташенков - 6 (Шваненбергс, Федоров), 38:41 - 2:4. Шваненбергс - 8 (бол., Карклс, Трасташенков), 43:38 - 2:5. Венгрыжановский - 1 (бол., Шепелев, Томилов), 53:54 - 3:5.

Вратари: Андреев (56:38) - Рауза.

Судьи: Зосимов, Черенков.

28 ноября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Алмаз" (Череповец) - "Локо" (Ярославль) - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Морин - 2 (Зенчиков), 13:55 - 0:1. Федоров - 17 (Сычушкин, Чижиков), 27:48 - 1:1. Жирнов - 8 (мен., Замалиев), 63:25 - 2:1.

Вратари: Шугаев - Яковлев.

Судьи: Светилов, Сюрдяев.

28 ноября. Череповец. "Ледовый дворец".

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Голы: Жук - 6 (Шабаров, Овечкин), 4:20 - 1:0. Цицюра - 8 (Огирчук), 11:19 - 2:0. Жук - 7, 17:22 - 3:0. Ли - 4 (Полухин), 41:43 - 3:1. Богацкий - 5 (Ибрагимов, Манин), 57:10 - 4:1. Огирчук - 8 (Цицюра, Ожгихин), 57:22 - 5:1. Гуо Цзянин - 3 (Орлов, Абрамов), 58:59 - 5:2.

Вратари: Гибадуллин - Красановски.

Судья: Жаирбаев.

28 ноября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".