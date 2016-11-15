"Алмаз" и "СКА-1946" добились побед

"СКА-Серебряные львы" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступили "Алмазу" - 0:2. В другой встрече "СКА-1946" обыграл "Локо" - 2:0.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Алмаз" (Череповец) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шляхтов - 8 (бол., Калугин, Леонов), 12:15 - 0:1. Колесников - 6 (Лапин, Лощенко), 53:41 - 0:2.

Вратари: Иванов (Дмитриев, 0:37) - Артамкин.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Локо" (Ярославль) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ожгихин - 11 (Жигалов), 28:47 - 1:0. Курбатов - 7 (Барабанов), 45:16 - 2:0.

Вратари: Мельничук - Коновалов (58:52 - 59:49).